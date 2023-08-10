'Bu Yaz Camideyim' projesinde derece yapan öğrenciler ödüllendirildi

Genç MÜSİAD Malatya Şubesi ile Milli Türk Talebe Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Bu yaz Camideyim’ projesi ile Kur’an-ı Kerim öğrenen başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

10 yıldır devam eden ‘Bu Yaz Camideyim’ projesi bu yılda Kurtuba Camiinde gerçekleştirildi. Genç MÜSİAD ve MTTB Malatya İl Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen proje ile yazın başlayan Yaz Kuran Kurslarına katılan ve kursu başarıyla bitiren öğrencilere ödül verildi.

Camide düzenlenen ödül törenine MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Genç MÜSİAD Şube Başkanı Yusuf Erdemir, İl Müftü Yardımcısı Hasan Nacar, MTTB Malatya İl Başkanı Hamza Alaman öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Şube Başkanı Yunus Akçin, 10 yıldır geleneksel hale getirdikleri ödül töreni ile Kuran’ı Kerim öğrenen başarılı öğrencileri ödüllendirdiklerini belirterek, bu yılda 600 civarında öğrencinin kursa katıldığını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından kursa katılan öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler ile devam programda son olarak kursu başarıyla bitiren öğrencilere hediyeleri verildi.

Kursu birincilikle bitiren öğrencilere bisiklet, tablet ve çeşitli hediyeler takdim edildi.