'Eni'nin kalbi' Malatya Park'ta çocuklarla buluştu

6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi sonrasında deprem bölgesindeki çocuklara destek olmak için Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Eni'nin Kalbi' adlı çocuk operası, Malatya Park'ta çocuklarla buluştu.

'Eni'nin kalbi' Malatya Park'ta çocuklarla buluştu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketi sonrasında deprem bölgesindeki çocuklara destek olmak için Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen ‘Eni’nin Kalbi’ adlı çocuk operası, Malatya Park’ta çocuklarla buluştu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sergilenen ‘Eni’nin Kalbi’ isimli opera etkinliği Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde sahnelendi. Asrın felaketi sonrası 3. kez deprem bölgesini gezen Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin 13 kişilik turne ekibi, AVM’de sevgi dolu kalplerle kucaklaştı.

Koro sanatçıları İpek İncekaş, Melisa Ezer, Esra Arslantürk, Serap Göçken ve Murat Çamlıtepe, “Eni’nin Kalbi” çocuk oyununa Malatyalı depremzede çocuklar büyük ilgi gösterdi.

'Eni'nin kalbi' Malatya Park'ta çocuklarla buluştu
'Eni'nin kalbi' Malatya Park'ta çocuklarla buluştu
'Eni'nin kalbi' Malatya Park'ta çocuklarla buluştu
'Eni'nin kalbi' Malatya Park'ta çocuklarla buluştu
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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