'İyilik Makası' projesi depremzede çocuklara umut aşılıyor

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Kadiruşağı Mahallesinde düzenlenen "İyilik Makası" Projesi çerçevesinde düzenlenen aktivitelere katılan çocuklar, gönüllerince eğlenip güzel bir gün yaşadı. Başkan Çınar, deprem felaketinden dolayı yaşadıkları zor ve sıkıntılı günlerde çocukların gülümsemesiyle birlikte dünyaya umut ışığının yayılacağını söyledi.

Malatya ile birlikte 11 kentte büyük yıkımlara sebep olan 6 Şubat 2023 tarihindeki ‘Asrın Felaketi’ büyük depremlerin psikolojik ve sosyal etkilerinden özellikle çocukları uzak tutmaya çaba gösteren Yeşilyurt Belediyesinin toplumsal dayanışma ruhuna güç katan sosyal sorumluluk projelerine eklenen ‘İyilik Makası’ Projesi, çocukların yüzünde tebessüm, zihinlerinde umut ışığının yanmasına neden oluyor.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde, Yeşilyurt’un muhtelif bölgelerinde düzenlenen ‘İyilik Makası’ Projesi kapsamında gerçekleşen farklı ve dikkat çekici aktiviteler, çocuklara keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Kadiruşağı Mahallesinde gerçekleşen etkinlikler ise renkli ve keyifli anlar sahne oldu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı’da Kadiruşağı Mahallesine giderek çocukların mutluluğunu paylaştılar.

‘İyilik Makası’ Projesine gönüllü olarak destek veren bay ve bayan kuaförlere saçlarını kestirip, farklı modeller yaptıran çocukların neşeli halleri ve yaşadıkları mutluluk dikkatlerden kaçmadı.

Yumurta taşıma, karpuz yeme ve ip çekme yarışmaları ise neşeli olduğu kadar çekişmeli anlara da sahne oldu. Yarışmalarda hünerlerini sergileyen çocuklara Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Düzenlenen etkinlikten dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Kadiruşağı Mahalle Muhtarı Baki Arslan, “Çocuklarımızın üzerindeki deprem psikolojisini azaltmak amacıyla Belediye Başkanımızın talimatıyla gerçekleşen bu güzel programda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımız çok eğlendi, mutlu oldu, yarışmalar güzel geçti, herkese teşekkürler” şeklinde konuştu.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ise, Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinde fark oluşturmaya devam ettiğini ifade ederken, “Böylesine güzel ve verimli bir organizasyonu mahalle sakinlerimizle buluşturan Belediye Başkanımızın şahsında mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. ‘İyilik Makası’ programına gönüllü olarak katkı sunan kuaförlerimizi de gösterdikleri hassasiyetten dolayı tebrik ediyorum. Yaşanan depremden sonra ailelerimizi ve çocuklarımızı motive etmek amacıyla düzenlenen bu tür organizasyonlar çok önemlidir. Etkinliklere emek ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kadiruşağı Mahallesinin ‘İyilik Makası’ organizasyonunu en güzel şekilde sahiplendiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Çocuklarımızı deprem travmasından uzak tutup geleceğe daha güvenle ve umutla bakmalarını sağlayacak sosyal sorumluluk projelerimize ‘İyilik Makası’ projemizi de ekleyerek, ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerindeki farkımızı bir kez daha ön plana çıkartmış oluyoruz. Bugünde Kadiruşağı mahallemizdeyiz ve çocuklarımızla güzel bir gün geçirdik. Projemize gönüllü olarak katkı sunan bay ve bayan kuaförlerimiz çocuklarımızın saçlarını kesiyorlar, talep edilen modelleri yaparak çocuklarımızın isteklerini geri çevirmiyorlar. Düzenlenen yarışmalar gerçekten çok keyifli geçti, çocuklarımızın heyecanı ve mutluluğu her şeyden kıymetlidir. Çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm, yüreklerinde bir heyecan ve mutluluk oluşturabildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.

“Çocukların mutlu olduğu bir dünyada herkes mutlu olur, biz buna inanıyoruz.” sözleriyle konuşmasına devam eden Başkan Çınar, “ İlçemizde depremden fazla etkilenen mahalleler arasında yer alan Kadiruşağı mahallemizde bağ ve bahçe işlerinin yoğunlaşmasının yanı sıra yaz döneminde buranın tercih edilmesinden dolayı nüfusta doğal olarak arttı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzde burada yaşayan vatandaşlarımıza ve özellikle de çocuklarımıza güzel bir gün yaşatmak amacıyla faydalı bir etkinliğin altına imza attılar. Çocuklarımız mutlu, büyüklerimiz mutlu, işte istediğimiz tablo budur. Birlik ve beraberlik halindeyiz, Kadiruşağındaki bu güzel tablo gelecek adına bizleri umutlandırmaktadır. Ülke olarak yüzyılın felaketiyle karşı karşıya kaldık, zor günlerden geçiyoruz ancak gelecekten umutluyuz. El ele vererek, kenetlenerek, birbirimizi incitmeden, kırmadan bu zor günleri hep birlikte atlatacağız, şehrimizi, ilçemizi ve mahallelerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Unutmayalım ki; umudunu kaybeden bir insan her şeyini kaybeder, mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Belediye olarak ta bir yandan şehrimizin imar, ihya ve inşa sürecine destek sunarken diğer taraftan bu tür etkinlikler ve sosyal sorumluluk projelerimizle 7’den 70’e herkesin moral ve motivasyonunu artırmaya çalışıyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin deprem travmasından uzak, hayata umutla bakmaları içinde bu tür projelere ve etkinliklere büyük önem veriyoruz. Bundan sonrada vatandaşlarımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin gönül dünyalarına hitap eden etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.