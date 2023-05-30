'Sakin Şehir' Arapgir yaza hazır

Malatya’nın önemli turizm merkezlerinden kentteki en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde bulunduran Arapgir yaza hazır.

Malatya genelinde tescil edilmiş en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde bulunduran doğası, mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kentin tek Cittaslow (Yavaş Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Arapgir yaza hazır. Temiz havası ve eşsiz doğa manzarası ile yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan tarih ve doğanın birleştiği Arapgir, Malatya ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden de gelen yüzlerce vatandaş ile de buluşuyor. Yaz aylarında günü birlik binlerce kişinin ziyaret ettiği muhteşem reyhan tarlaları arasındaki Meydan köprüsüyle de ziyaretçilerine görsel şölen sunan Arapgir’in yaza hazır olduğunu kaydeden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Arapgir tanındıkça güzel, tanıtıldıkça güzel. Gelenekleri, misafirperver kültürü, gülen yüzü misafirlerle buluştukça güzel. Arapgir etkinliklerin bir şehri. Çok sayıda etkinlik yapılıyor. Yapılan bu etkinlikler haliyle bölgenin dışa açılmasını, tanıtılmasını sağlıyor. Arapgir’in yıl içerisindeki kendiliğinde oluşan insan popülasyonu 6 yıldır 300 binin altına düşmedi. Bu sezon 500 binin üzerinde bir insan hareketliği olacağını umut ediyoruz” diye konuştu