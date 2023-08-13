1 günde üç depremle sarsılan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımlarına hız verildi

Malatya'da dün peş peşe yaşanan üç deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine hız verildi.

1 günde üç depremle sarsılan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımlarına hız verildi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da dün peş peşe yaşanan üç deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine hız verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, dün Yeşilyurt merkezli saat 16.39’da 4,8; 16.40’ta 4,5; 18.18’de ise 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından çalışmalara hız verildi.

Son depremlerle birlikte kendi kendine yıkılma riski bulunan bu çerçevede yan yatma ile ayrışmaların yaşandığı binalara öncelik verildiği yıkımlarda, yerinde ayrıştırmalara izin verilmeyerek enkazlar kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor.

Ağır hasarlı yüksek katlı binalarında dinamitle patlama yöntemiyle yıkımlarına başlanan kentte yaklaşık 36 bin dolayındaki ağır hasarlı yapının yıl sonuna kadar yıkılması hedefleniyor.

1 günde üç depremle sarsılan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımlarına hız verildi
1 günde üç depremle sarsılan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımlarına hız verildi
1 günde üç depremle sarsılan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımlarına hız verildi
1 günde üç depremle sarsılan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımlarına hız verildi
1 günde üç depremle sarsılan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımlarına hız verildi
1 günde üç depremle sarsılan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımlarına hız verildi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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