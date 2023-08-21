100. Yıl Kent Parkında çalışmalar sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ‘Yeşil Belediyecilik’ anlayışıyla hayata geçirmeyi planladığı ve çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü 100. Yıl Parkında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “100. Yıl Parkımız, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde inşa ediliyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Tecde Mahallesi Altın Kayısı Bulvarı üzerinde bulunan yaklaşık 300 bin metrekarelik alana yapılan 100. Yıl Kent Parkında, çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Cumhuriyetin 100. yılına ithafen yapılan 100. Yıl Kent Parkı, Malatya Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanları ve kaynaklarıyla yapılıyor. Öte yandan park içerisinde biyolojik gölet, bitkisel renk ve koku bahçeleriyle birlikte tıbbi ve aromatik bahçeler, endemik bitkiler, bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla birlikte çocuk ve yetişkinler için eğlence alanlarının yanı sıra birçok etkinliğin yapılacağı alanlar bulunuyor.

"Ülkemizin en büyük parklarından birisi"

100. Yıl Parkı ile alakalı bilgiler aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, 300 bin metrekarelik alana sahip olacak parkın en önemli özelliklerinden birinin de kırsal peyzaj ile kentsel peyzajı birleştiren özelliğe sahip olması olduğunu ifade etti. Vatandaşların parkta endemik ve tıbbi bitkilerin yanı sıra kentsel mimaride kullanılan bitkiler ile kırsal alanda yetişen bitkileri bir arada görme imkanı bulacaklarını söyleyen Sığırcı, “Parkımız kompleks bir yapıya sahip, vatandaşlarımıza yeşil alanıyla nefes aldıracak, bunun yanı sıra en son model kuracağımız çocuk parkında kay kay pistleri ve oyun grupları kuracağız. Ülkemizin en büyük parklarından olan 100. Yıl Parkımızda bin metrekare alana sahip biyolojik havuzumuz bulunuyor. Parkımızı, Cumhuriyetimizin 100. yılından önce açmayı planlıyoruz. Parkımızın yüzde 80’ini tamamlamış bulunuyoruz. Çalışmalarımızı hızla sürdürerek, 100. Yıl Kent peyzajını Cumhuriyetimizin 100. yılında öncelikle Malatya’mıza, bölgemize ve ülkemize kazandıracağız” ifadelerine yer verdi.

"Hizmet yapan belediye hüviyetindeyiz"

100. Yıl Parkında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gürkan ise, parkın yüzde 80 oranında tamamlandığını belirterek Eylül ayının ikinci haftasından sonra ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarını da tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Parkın 29 Ekim’e açılışının planlandığını da ifade eden Gürkan, “Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır, yaraşır ve yeşil alanı şehrin ortasında 300 dönüm ve çevresi ile beraber 400 dönümlük alana park inşa edeceğiz. Parkımız, 20 dönümlük havuzuyla, çevre düzenlemeleriyle, peyzajıyla, oyun, yürüyüş, piknik alanlarıyla, bisiklet yollarıyla, oturma yerleriyle, kafeteryalarıyla birlikte kampüs şeklindedir. 100. Yıl Parkımızın yapımında emeği geçen Park Bahçeler Dairesi Başkanlığımız, ilgili genel sekreterliğimiz ve müellif firmaya teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en büyük parklarının Malatya’da inşa edildiğini ifade eden Gürkan, “Malatya tarihinin toplam yeşil alanlarının 10 katı, yeşil alan ihdas ediliyor. Bir taraftan da hizmet yatırımları yapılıyor. Okullar, Polis Evi, Özel Harekât Merkezi, Fuarcılık Merkezi, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Lisanslı Depo, Ekmek ve Yemek Fabrikası yapıldı ve yapılıyor. Belediyecilik anlamında her alanda çalışma yapan bir belediye hüviyetindeyiz. Diğer taraftan da depremin yaralarını sarmak için belediyemiz, Malatya’mızdaki esnafımıza geçici iş yerleri yapıyor. MATİM İş Merkezi, 91.000 Dev Öğrenci Ortaokulu, Cumhuriyet Meydanı, sığınak ve otopark alanı olarak yaptığımız yerler esnaflarımıza tahsis edildi. Bizlere destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen bütün herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Parkımızın da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.