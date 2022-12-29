11.Haftanın Seçimi
Çin Süper Ligi'nde çıktığı 12 maçta 13 gol 4 asistle oynayarak Fenerbahçe'nin ana oyuncularından biri oldu. 2022 Dünya Kupası açılışında Ekvador karşısında 2 gol atarak ev sahibine yüksek puanlar gönderdi. Ardından Katar'ı yok etti ve Hollanda ile oynanan maçta fileleri tekmeleyerek takımına bir puan kazandırdı. Bu sefer iyi bir performans sergileyen yıldız oyuncunun kararı yakından izlenecek.
Ennel Valencia Dünya Kupası'nda Ekvador formasıyla Katar'a 2, Hollanda'ya 1 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin yıldızı ilk maçın ardından haftanın aronbet takımında seçildi. Dünya Kupası için Ekvador forması giyen Ennel Valencia, Katar'a 2, Hollanda'ya 1 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin yıldızı ilk maçın ardından haftanın takımında seçildi.
Valencia'nın uluslararası kariyerindeki toplam sayısı 38'e ulaşarak ligde üçüncü oldu. Ennel Valencia, Ekvador'un son altı Dünya Kupası golünü atarak, Dünya Kupası tarihinde Ekvador adına üst üste en çok gol atma rekorunu eşitledi. Ekvador'da Enna Valencia, Hollanda karşısında 89. dakikada sakatlandıktan sonra sedyeyle ayrıldı. Yıldız oyuncu maçın ardından şunları söyledi: "Milli takımdaki tüm arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.
Enna Valencia'nın Tigres'teki etki anı
Uzun zamandır birlikte oynuyoruz. Ekvator Taraftarından geldiğiniz için teşekkür ederim. Fenerbahçe'ye en iyi dileklerimi sunar, desteğiniz için teşekkür ederim. Fenerbahçe yönetimi de yıllık 1.5 milyon euro kazanan Enna Valencia'nın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Kanaryalar, Ekvadorlu forvet için 1+1 yıllık yeni sözleşme hazırladı. Öte yandan Sarı-Lacivertli ekiple 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu, aronbet giriş çıktığı 90 maçta 41 gol atıp 14 asist yaptı. Ekvadorlu Fenerbahçe'nin yıldızı Enna Valencia, Dünya Kupası'nda kazandığı tüm parayı çocuklarını yaşatmak için kullanacak. Ekvador formasıyla çıktığı 2 maçta 3 gol atan ve Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda fırtına estiren Fenerbahçe Enna Valencia, genç oyunculara odaklandı. Sabah kaynakları diyor ki; deneyimli oyuncu, turnuvanın en skorer ismi ve ülkesinin Esmeralda bölgesinde (Kolombiya sınırında) bebek ölümlerine karşı bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor. San Lorenzo'da dünyaya gelen Valencia, Fenerbahçe'ye imza atarken fidye için kaçırılması olayın dehşetini kendisi ve ailesi için yaşadı.