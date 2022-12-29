11.Haftanın Seçimi

Çin Süper Ligi'nde çıktığı 12 maçta 13 gol 4 asistle oynayarak Fenerbahçe'nin ana oyuncularından biri oldu. 2022 Dünya Kupası açılışında Ekvador karşısında 2 gol atarak ev sahibine yüksek puanlar gönderdi. Ardından Katar'ı yok etti ve Hollanda ile oynanan maçta fileleri tekmeleyerek takımına bir puan kazandırdı. Bu sefer iyi bir performans sergileyen yıldız oyuncunun kararı yakından izlenecek.

Ennel Valencia Dünya Kupası'nda Ekvador formasıyla Katar'a 2, Hollanda'ya 1 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin yıldızı ilk maçın ardından haftanın aronbet takımında seçildi. Dünya Kupası için Ekvador forması giyen Ennel Valencia, Katar'a 2, Hollanda'ya 1 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin yıldızı ilk maçın ardından haftanın takımında seçildi.

Valencia'nın uluslararası kariyerindeki toplam sayısı 38'e ulaşarak ligde üçüncü oldu. Ennel Valencia, Ekvador'un son altı Dünya Kupası golünü atarak, Dünya Kupası tarihinde Ekvador adına üst üste en çok gol atma rekorunu eşitledi. Ekvador'da Enna Valencia, Hollanda karşısında 89. dakikada sakatlandıktan sonra sedyeyle ayrıldı. Yıldız oyuncu maçın ardından şunları söyledi: "Milli takımdaki tüm arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.

Enna Valencia'nın Tigres'teki etki anı