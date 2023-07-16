136 yıllık cami zamana direniyor

Malatya’nın Arapgir ilçesinde Osmanlı döneminden kalma 136 yıllık Onar Camii zamana direniyor.

Malatya genelinde tescil edilmiş en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde bulunduran kentin tek Cittaslow (Yavaş Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Arapgir, tarihi ve kültürel yapısıyla turistlerin dikkatini çekiyor. Yüzlerce tescilli kültürel yapının bulunduğu ilçeye bağlı Onar Mahallesi ise turist akınına uğruyor. Çok sayıda tarihi ve kültürel yapının bulunduğu mahalledeki Osmanlı döneminden kalma kerpiç 136 yıllık cami ise görenleri şaşırtıyor. Dış cephesi yakın dönemde restore edilen tarihi caminin hala dimdik ayakta olduğunu belirten gönüllü rehber Ümmet Kaygusuz, ”Onar Camimiz, Osmanlı döneminde 1887 yılında yapılan bir camimizdir. Yurt içi ve yurt dışından çok fazla ziyaretçi geliyor. Her yıl ziyaretçi sayısı artarak devam ediyor” dedi.

Bölgede 9 bin yıllık bir yaşanmışlığın olduğunu kaydeden Kaygusuz, bölgenin geçen yıl 10 bin ziyaretçiyi ağırladığını, bu yıl ise bu sayının 20 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi.