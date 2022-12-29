15 Eylül'de Rennes'e Karşı Yaşadığı Sakatlık Nedeniyle Uzun Süredir Forma Giymiyor

Dizinden sakatlanan Brezilyalı futbolcu, sahalara çıktı. Sadece Luan'ın takıma uyum sağlaması ve tüm gücüyle antrenman yapması için biraz beklemesi gerekiyor. Sağlık ekibiyle yaptığı toplantıda Jesus, risk almayacağını veya öğrencilerini aceleye getirmeyeceğini söyledi. Luan, aralık ortasında geri dönebilir.

Vallecano maçına ilgi düşük

Yarın Fenerbahçe, ligin 45 günlük tatilinde ilk hazırlık maçına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, La Liga'da Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Maçın biletleri cumartesi günü genel satışa çıktı. Ortalama olarak sadece 11.000 adet bilet satıldı ve fiyatları 100 TL ile 600 TL arasında değişiyor. Taraftarlar bu oyun için sadece kutuların, 1907 desteklerinin, Fenerium alt E bloklarının ve Divan tahtalarının geçerli olduğuna sosyal medyada tepki gösterdi. Beşiktaş'ın 39 yaşındaki sowinbet stoper Atiba Hutchinson, Katar'daki Dünya Kupası'nda Kanada için oynuyor. Önceki gün Hırvatistan deplasmanına 11'de başlayan tecrübeli oyuncu, 73. dakikada yerini Hatayspor'dan Sam Adekugbe'ye bıraktı. Bu mücadele ile Atiba, Kanada formasını giyen ve 100 maça çıkan ilk oyuncu oldu ve tarih yazdı. Atiba Hutchinson, Kanada'nın Hırvatistan'a 4-1 yenilmesinin ardından görüşünü TRT Spor'a verdi.

"Kendimizi biraz kaybettik"

Başarılı futbolcu, "Maça çok iyi başladık ve hatta gol bile yedik ama futbolda böyledir. Startta bir gol yedik ama tutunamadık ve maçı kaybetmeye başladık. Hırvat takımı oyunda seviyesini daha fazla gösterdi. Onu sildikten sonra, bir nevi kaybolduk. Yolumuzu bulamadık ve o maçta kaybettik” dedi. Takımlar formalite gereği grup aşamasının son maçını oynayacak.

"Oynamak için sabırsızlanıyorum"

Atiba, Dünya Kupası için forma giydiği için mutlu olduğunu belirterek, "Ülkeniz için oynamak gurur duyulacak bir şey. Ben de bu duyguları istiyorum sowinbet giriş çünkü bu halimle buradayım. Daha önce de söyledim, öyleyim." Türkiye ve Beşiktaş taraftarlarına çok minnettarım.Tekrar oynamak için sabırsızlanıyorum.Türkler beni çok cesaretlendiriyor. Tüm Türklere destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Avrupa'nın Süper Lig ile Dünya Kupası arasındaki lideri Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları sürüyor.

Yeşu Saltanatı

Dünya Kupası'ndan sonra Joshua King, Fenerbahçe'nin en öne çıkan isimlerinden biri olacak. Antrenör Gabriel Jesus'un en güvenilir oyuncuları arasında ilk oyuncu, henüz tam olarak hazır olmamasına rağmen, kendisine duyulan güvenin bir kanıtı olarak Kiev'in açacağı için çağrıldı.