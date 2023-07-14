15 Temmuz temalı sergi ve anı defteri açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programı çerçevesinde Malatya Park AVM’de Anı Defteri ve karma sergi açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Malatya’da çeşitli programlarla kutlanıyor. Malatya Valiliği öncülüğünde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Turgut Özal Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte Malatya Park AVM’de 15 Temmuz temalı karma resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Açılışa Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Umut Yalçın, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ve konuklar katıldı.

15 Temmuz temalı serginin açılışının ardından Anı Defterini imzalayan Vali Hulusi Şahin, 15 Temmuz darbe girişiminin milletin vicdan ve merhamet duygularından beslenip İslam’ın gölgesinde gizlenerek Türkiye’yi yabancı güçlerin himayesi altına almak ve ülkenin İstikbaline kelepçe vurmak isteyen eli kanlı FETÖ mensuplarının gerçekleştirmek istedikleri hain bir saldırı girişimi olduğunu söyledi.

Eli kanlı FETÖ mensuplarının yapmak istedikleri hain saldırı girişiminin milli birlik ve beraberlik ile engellendiğini söyleyen Şahin, “Milli iradeyi boyunduruk altına almak isteyen güçler 100 yıl sonra Türkiye Yüzyılı Kahramanları tarafından hezimete uğratılmış, demokrasi uğruna Türk milleti yine vücudunu siper ederek hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceğini destan yazarak bir daha göstermiştir” İfadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Umut Yalçın’da dünyanın sayılı devletleri arasında yer alan Türkiye’nin ilerleyişini durdurmak adına hainlerin 15 Temmuz darbe kalkışmasında bulunduğunu belirterek, “Ancak milletimizin dirayeti sayesinde bu hain kalkışma daha başlangıç aşamasında bozguna uğratılmıştır. 15 Temmuz darbe girişimini püskürten kahraman milletimizi bir kez daha kutluyoruz, aziz şehitlerimize Allah rahmet diliyorum. Allah bir kez daha bu millete 15 Temmuz’lar yaşatmasın” diye konuştu.