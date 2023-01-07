2 asistle Sarı Lacivertliler'in en iyi oyuncularından biri olmuştu

Sadece 28 yaşındaki futbolcu, bu kez İsa'nın dikkatini çekmeyi başaramadı. Zajc, görev süremin sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatmayı reddettiğinde, yönetim tarafından satış listesine alındı.

Fenerbahçe, tatil öncesi Zajc yönetimine teklifte bulunması için mesaj gönderdi. Başarı ilan eden oyuncular da İtalya'ya dönmeye hazır. Ocak ayında Miha Zajc ile yollarını ayıran Fenerbahçe, görev süremin sonunda onun önceki rakiplerinin hiçbirine benimbahis bedava gitmesine engel olacak, hem gelir elde edecek hem de yabancı kontenjanlarında yer açacak.

Dönem teklifi!

Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı Augsburg'a, Mbwana Samatta'yı da satın alma opsiyonuyla Genk'e kiraladı. Sarı Lacivertliler'in bu iki oyuncuyu kaynak toplamak için bu kulüplere daha düşük bir fiyatla tavsiye edeceği konuşuluyor.

Sarı Donanma Maviler, sezon başında dikkate alınmayan oyuncuları ödünç verdi. Mergim Berisha, ülkesinden Augsburg'a imza atarken, Mbwanna Samatta eski kulübü Genk'e gitti. Anlaşma kapsamında Berisha'nın satın alma opsiyonu 4 milyon €, Samatar'ın satın alma opsiyonu ise 3 milyon € olarak belirlendi. Bu arada, yönetim sermayeyi artırmak için adımlar attı. Fenerbahçe'nin, oyuncunun Ocak ayında tavsiye alması halinde Augsburg ve Genk'e indirimli mesajlar göndereceği iddia ediliyor. Alman takımı, Berisha'nın performansından benimbahis giriş son derece memnun. Berisha 10 lig maçında 3 gol atıp 4 asist yaparak milli takımın en iyileri arasında yer aldı. Samatta ise sezonun ilk yarısında beklendiği gibi performans gösteremedi. 29 yaşındaki forvet, 13 resmi maçta sadece 251 dakika forma giydi ve 1 gol kaydetti. Öte yandan Genk'in 3 milyon avroluk seçeneğin çok daha altında bir hamleyi değerlendirebileceği belirtildi.

Podolski in Wlodarczyk detayları

Sarı-Lacivertliler, Gornikli 19 yaşındaki forveti takip ediyor. Polonya basınında çıkan haberlere bakılırsa Szymon Wlodarczyk, geleceğinde ünlü bir isim olan Lukas Podolski ile sonuçlar gösterebilir! Memleketimizde Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen Poldi, geçtiğimiz sezon Gornik'e imza attı. Wlodarczyk'in 37 yaşındaki yıldız için tam bir fanatik olduğu ortaya çıktı ve yanında oynayabilecek pek çok talip olmasına rağmen Gornik'e devredildi.