Belçika, Ahmed Ben Ali Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Batshuayi'nin golüyle 1-0 kazandı. Kanada ekibi, maçın 9. dakikasında VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Penaltıyı Bayern Münih'in kilit isimlerinden Alphonso Davies kullanacak. Davies'in şutu, Courtois'nın golü geçersiz sayıldı ve takım geride kalmaktan kurtuldu. İlk yarı sonuna kadar bu skorla devam eden karşılaşmada 44. dakikada Batshuayi'nin golüyle Belçika 1-0 öne geçti.

İlk yarı sonunda Belçika 1-0 önde.

ATIBA YANA GELİYOR, LARIAN OYUNDAK Kanada'nın ilk 11 maçına çıkan Beşiktaş'ta oyuncu Atiba Hutchinson'ın yerine 58. dakikada Ismael Kone oyuna girdi. Beşiktaş'ın yıldızı 39 yıl 288 günle Dünya Kupası tarihinin en yaşlı kupa sahibi oldu. Öte yandan o vbet dönemde Kanada'da yapılan bir başka oyuncu değişikliğinde Junior Hoilett'in yerine Beşiktaş'ın eski forveti Celer Larin oyuna girdi. Öte yandan Hatay Sports Canada takımından Sam Adekube 74. dakikada yedek kulübesinden indi. Belçika ekibi Galatasaray'dan Mertens yedek kulübesinden gelerek maçı bitirdi.Bu mücadelenin ardından F Grubu'na 3 puanla başlayan Belçika ekibi 1. sıraya yükseldi. Kanada ilk maçta gol atamadı. Belçika, gruptaki ikinci maçında Fas ile karşılaşacak. Kanada kozunu Hırvatistan ile paylaşacak. İspanya ile Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası E Grubu maçında Katar'da karşı karşıya geliyor. Al Thumama Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İspanya 7-0 kazandı.

İspanya'nın farklı skorlarla kazandığı bu maçta sonuç öncesi bir olay yaşandı.