2022 Yılı 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' Konusu Değerlendirildi

Malatya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yapılan toplantıya; Cumhuriyet Başsavcı V. Mehmet Badem, Baro Başkanı Onur Demez, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd. Cevdet Atalan, ilgili kurum müdürleri, belediye ve üniversite temsilcileri katıldı.

Toplantıda;

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Malatya 2. İl Eylem Planı kapsamında; koordinasyon üyesi kurumlar tarafından 2022 yılında ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ konusunda yapılan çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 2022 yılı faaliyet planı çerçevesinde; 13 ilçe kaymakamlığı ve ilgili kurumlar tarafından, ilimizde erkeklere yönelik eğitim çalışmaları, KADES tanıtımları, Kadına El Kalkamaz afiş ve broşürlerinin dağıtımı, gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları ve bu kapsamda yapılan tüm çalışmaların sonuçları değerlendirildi.

Elektronik Kelepçe uygulaması hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu toplantıda, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon Toplantılarının’ değerlendirilmesi yapıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında paydaş kurumlar tarafından yapılması planlanan etkinliklerin konuşulduğu toplantı, uygulamada karşılaşılan sorunların ele alınması, 2022 yılının genel değerlendirmesinin yapılması ve 2023 yılında yapılacak olan faaliyetlerin yol haritasının belirlenmesi ile sona erdi.

