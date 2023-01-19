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- 24 yaşındaki İrfan Kan Elibayat, Fenerbahçe'nin Salernitana galibiyetinde dört tehlikeli kurtarış yaptı
24 yaşındaki İrfan Kan Elibayat, Fenerbahçe'nin Salernitana galibiyetinde dört tehlikeli kurtarış yaptı
Goller için rekabet sağlayacağından emin görünüyordu. Özellikle Alanya'daki Belek kampının son gününde oynanan Salernitana maçında 24 yaşındaki sarı-lacivertliler, 70 dakika süre ile güvenilir ve özgüven dolu görünen 4 tehlikeli kurtarış yaptı. Rekabet getirin. takım hedefleri. Rotasyon odaklı Jorge Jesus, 20 Aralık Salı günü Sporting İstanbul ile oynanacak kupa karşılaşmasında görevi İrfan Can'a devretti. Yaz gezilerinin ardından dikkatleri üzerine çeken Sarı Deniz, kadrosuna bol yıldız kattı. Takım derinliği açısından Fenerbahçe ligin en parisbahis avantajlı takımları arasında yer alıyor. Dünya Kupası maçlarının dördünü de kazanan Fenerbahçe, bu maçlarda iki veya daha fazla gol atarak gol çizgisindeki etkisini bir kez daha gösterdi.
Ana rakiplerin transferlerine oynanan bahisler
29 puanla lider Fenerbahçe ve 27 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle forvet transfer için düğmeye bastı. Danimarka Premier Ligi ekiplerinden Midtjylland'da forma giyen Soli Kaba, her iki takımın da kadrosuna girdi.
Uruguaylı yıldız Diego Rossi'den teklifler gelmeye devam ediyor ve Fenerbahçe'de bu kez öne çıktı. Sonunda deneyimli İtalyan kulübü forvetin peşine düştü. Torine, Diego Rossi'nin yerine oyuna giriyor. Serie A tarafı, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu ile ilgileniyor. İtalyan tarafının Fenerbahçe'ye 6-7 milyon €'luk bir teklifte bulunacağı söyleniyor. Fenerbahçe, önce Los Angeles'ta Amerikan takımından Rossi'yi kaçırmak için fidye hakkını kullandı, ardından 3 yıllığına parisbahis giriş takıma kattı. Bu dönemde Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Uruguaylı, 3 gol atıp 7 de asist yaptı. Rossi, Uruguay milli takımının Dünya Kupası için büyük grubunda yer aldı, ancak finalde yer almayı başaramadı. Fenerbahçe asıl hedefini hücum bölgesine yerleştirdi...Sarı-İndigo, Kolombiyalı golcü Luis Muriel'in Atalanta'ya transferinde artık son raundda. Akşam haberlerine göre 31 yaşındaki Muriel'in sözleşmesinin benim süremin sonunda bitmesi ve serbest kalması nedeniyle maliyetler de arttı. İtalyan medyasına göre Fenerbahçe, Muriel ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve 1.79m boyundaki bu oyuncunun toplam maliyeti 15 milyon euro civarında. Futbolcunun yıllık 3 milyon euro garantili maaş alacağı açıklandı.