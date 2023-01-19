24 yaşındaki İrfan Kan Elibayat, Fenerbahçe'nin Salernitana galibiyetinde dört tehlikeli kurtarış yaptı

Goller için rekabet sağlayacağından emin görünüyordu. Özellikle Alanya'daki Belek kampının son gününde oynanan Salernitana maçında 24 yaşındaki sarı-lacivertliler, 70 dakika süre ile güvenilir ve özgüven dolu görünen 4 tehlikeli kurtarış yaptı. Rekabet getirin. takım hedefleri. Rotasyon odaklı Jorge Jesus, 20 Aralık Salı günü Sporting İstanbul ile oynanacak kupa karşılaşmasında görevi İrfan Can'a devretti. Yaz gezilerinin ardından dikkatleri üzerine çeken Sarı Deniz, kadrosuna bol yıldız kattı. Takım derinliği açısından Fenerbahçe ligin en parisbahis avantajlı takımları arasında yer alıyor. Dünya Kupası maçlarının dördünü de kazanan Fenerbahçe, bu maçlarda iki veya daha fazla gol atarak gol çizgisindeki etkisini bir kez daha gösterdi.

Ana rakiplerin transferlerine oynanan bahisler

29 puanla lider Fenerbahçe ve 27 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle forvet transfer için düğmeye bastı. Danimarka Premier Ligi ekiplerinden Midtjylland'da forma giyen Soli Kaba, her iki takımın da kadrosuna girdi.