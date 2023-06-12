24 yıl önce ölen kardeşinin mezarı başında canına kıydı

Malatya’da bir şahıs, 24 yıl önce hayatını kaybeden kardeşinin kabri başında girdiği bunalım sonucu yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Nusrettin A., Malatya Şehir Mezarlığı’nda 1999 yılında 15 yaşındayken kaybettiği erkek kardeşinin mezarı başına gitti. Burada yanında getirdiği tüfekle intihar eden şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı alanı güvenlik çemberi ile kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma gerçekleştirdi. Olayı duyarak mezarlığa gelen şahsın yakınları gözyaşlarına boğulurken, polis çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.