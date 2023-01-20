25 Ocak'taki Sirk Gösterisine Tüm Çocuklarımız Davetlidir

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılının ilk döneminin tamamlanması nedeniyle Şehit Koray Seçkin İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Sınıfları tek tek gezerek minik öğrencilerle sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tüm eğitim camiasına, öğrenci ve velilere sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini temenni etti.

Karne heyecanı yaşayan öğrencilere yarıyıl tatilinde hem dinlenmelerini hem de bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocukların ve gençlerin daha sağlıklı ve temiz ortamlarda eğitim almaları, sportif ve sosyal faaliyetlerin içerisinde yer almaları için gayret gösterdiklerini söyledi.

Yeşilyurt İlçesindeki okulların güzel şartlarda eğitim vermesi, öğrencilerinde temiz ve düzenli alanlarda bu eğitimleri alması için belediye olarak her türlü desteği sağladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada; “Sizler bizim umudumuz olan geleceğin mimarlarısınız. Aldığınız eğitim ışığında; kendinize, ailenize ve ülkenize fayda sağlayacak neferlersiniz. Ülkemizin ve milletimizin geleceği sizlersiniz, geleceğimizi inşa edecek olan siz değerli evlatlarımızın iyi ve güzel bir eğitim sürecinden geçmeniz bizim için, bu toplumun geleceği için çok önemlidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu konuda her türlü desteği veriyoruz. Bugün karne heyecanı yaşıyorsunuz, ilk dönemde elde ettiğiniz başarılardan dolayı hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum ve gözlerinizden öpüyorum. Yarıyıl tatilinde bir yandan dinlenip eğlenirken diğer taraftan kitap okumayı asla ihmal etmeyin. Yarıyıl tatili ikinci döneme iyi hazırlanmak için bir fırsattır. Hepinizi iyi tatiller diliyorum. 25 Ocak Çarşamba günkü sirk gösterimine ise hepinizi davet ediyorum. Öğrencilerimize en büyük desteği veren öğretmenlerimize de bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konuşmasından sonra öğrencilere hazırlanan karneleriyle birlikte 25 Ocak Çarşamba günü Kongre ve Kültür Merkezinde ücretsiz olarak üç ayrı seans halinde gösterimi yapılacak olan ‘Yetenek Sirkiniz Cambaz Mithat’ Sirk Gösterisinin biletlerini dağıttı.