3 farklı diziliş ve taktik düzenlemeye çalışan bir takım var

Tüm bu parametreleri tek bir potada erittiğinizde topluluğun görüşünde yanlış bir şey olmadığını söylemenin yanlış olacağını düşünmüyorum. ” Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta, Bursaspor'da ve hatta milli takımdaki performansları, bize verdiği en büyük referans oyuncuların kısa vadeli Maximum verimlilik oynamasını istemesi. Ancak yukarıda da söylediğim gibi bu başarı için tek başına yeterli mi? Anlaşmasız ortamda Bunların arasında büyük bir soru işareti. "Öncelikle şunu netleştirmemiz gerekiyor. Beşiktaş'ın zirvesinde FFP sopaları her betssen zamankinden daha yakın. Maalesef Beşiktaş yönetiminin rakipleri gibi mali doping yapabilecek, kimilerinin Hull kimilerinin işi yaptığı finans derneklerini örgütleyebilecek bir yapısı ve organizasyonu yok. Bu nedenle Beşiktaş'ın Ocak transfer penceresi maaş bütçesine açıkken satmadan veya yeni ücret ödemeden alma lüksü yok. Ocak transfer penceresi de zordu. Hiçbir takım iyi oyuncuları geçiş döneminde tutmak istemez. Dünya Kupası, Beşiktaş gibi finansal olarak özgür olmayan bir takımın işini de zorlaştıracak. Bu nedenle Beşiktaş'ın ocak ayında kaçmasını kimse beklemesin. "Sezon başında söylediklerimize inanmayanlar umarım artık bu ülkede yeniden yapılanmaya elverişli bir futbol iklimi yoktur. Valerien Ismael güzel bir proje. Yanlış şeyler yaptığını söylemeden geçemeyeceğim. ama bu atmosferde, bu yenilikçi anlayışın henüz örneği yok, o yüzden mi tren kaçtı? Değilse, en önemli ders, karar geç kalınmışsa değil, o romantik harekete yeniden başlamamaktır. "Hep bu alanı konuşuyoruz ama Beşiktaş'ın asıl sorunu idari yapı. Bence yönetim içindeki betssen giriş görev dağılımında bir sorun var. Bence önceki yönetim uyumsuzdu, o anı etkilemese de." Maruz kalma, mevcut Yönetim kuruluna çok iş yok, gidişatın iyi olduğunu düşünmüyorum ama Beşiktaş'ın bu krizden çıkmasının tek yolu sportif başarı. Bekleyip görelim. Beşiktaş teknik direktörü Güneş, altın çubuğu Dele Ali ve Rosier'e gösterdi. Önceki gün düzenlediği basın toplantısında aradan sonraki 5 haftanın performanslarını belirleyeceğini söyledi. Hedefler Yıldızlar var Beşiktaşlı arkadaşlarınızı TV'de izleyin Teknik Direktör Şenol Güneş önceki gün düzenlediği basın toplantısında iki önemli kişiye net bir mesaj gönderdi.