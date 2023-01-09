3. Sırada Tamamladılar

Dünya Kupası’na H Grubu’nda süregelen ve ekibiyle gizli saklı favorilerden birisi olarak gösterilen Uruguay, performansıyla hayal kırıklığı yaratarak turnuvanın sürprizlerinden birine imza attı. Portekiz, Cenup Kore ve Gana’nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayan Uruguay, turnuvaya son oynanan Gana maçıyla beraber veda etti.

GALATASARAY ENDİŞESİ

Disiplin Komisyonu, Gana maçında hakeme şiddetli itirazlarda bulunan Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı. Bu dört isme ceza verilmesine kati gözüyle bakılıyor.

Sabah gazetesinin haberine bakılırsa, en büyük ceza Gimenez’e gelecek ve 15 maçtan men ihtimali var. Fernando Muslera’nın hakeme fizyolojik müdahalede bulunması sebebiyle tavan ceza alması söz mevzusu. Galatasaray’ın kaptanı için 10 ila 15 maçtan slotcasino men cezası gelebilir. Galatasaray'da ise FIFA'nın Muslera ile ilgili 'adam' kararının Süper Lig'de uygulanacağı yönünde korkular var.

Buradaki eleştiri noktası, FIFA'nın yaptırımı açıklarken Muslera'ya dayattığı madde. Muslera 'bireysel disiplin cezası' alırsa bu yaptırım sadece Uruguay milli takımını değil Galatasaray'ı da etkileyecek. Fernando Muslera'nın cezalı olması halinde Süper Lig cezasını çekeceği kaydedildi. Bu durumda Muslera, Ocak ayındaki Fenerbahçe derbisini kaçırmış olacak.

Dünya Kupası'nda lig tatilinde Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe, antrenmanlarına burada devam ediyor. Antrenör Gabriel Jesus'un rehberliğinde gerçekleşen antrenman, koşu, ısınma ve hareketlerin koordinasyonu ile başladı. Egzersizleri başarıyla tamamladıktan sonra taktiksel ve bireysel egzersizlerle eğitim sona erer.

Lacivertli sarı takımın 4. günü bu tatbikatla Antalya kampından ayrılıyor.