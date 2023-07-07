30 yıllık muhtar kalbine yenik düştü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 30 yıldır muhtarlık görevini sürdüren Ramazan Korkmaz geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

30 yıllık muhtar kalbine yenik düştü
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 30 yıldır muhtarlık görevini sürdüren Ramazan Korkmaz geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi’nde 6 dönemdir muhtarlık görevini sürdüren 57 yaşındaki Ramazan Korkmaz yaklaşık iki ay önce kalp krizi geçirerek Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Burada tedavisi süren Korkmaz sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Muhtarın vefat haberi ilçede büyük üzüntüye neden olurken, Korkmaz için Şehir Mezarlığı’nda tören düzenlendi.

Çok sayıda siyasi, STK temsilcileri ile vatandaşların katıldığı tören sonrası Korkmaz gözyaşları arasında defnedildi.

30 yıllık muhtar kalbine yenik düştü
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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