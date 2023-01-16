39 40'ı geçmeyi hiç düşünmedim

Birkaç yıldır iyi oynuyorum ve eğleniyorum ve bu benim için en önemli şey. Sadece oynadığım için değil, takım arkadaşlarımla sahada her andan zevk alıyorum. " 2017'de Trabzonspor'u deplasmanda son dakikada aldığı 4-3'lük galibiyet gibi bu 10 periyodda unutmadığı maçlardan bahsediyor. ve şampiyonluğun oynandığı Göztepe ile ilgili açıklamalarda bulunan Atiba, "Trabzonspor maçı var, o da özel olarak örtüşüyor. Sadece benim için değil, tüm takım için çok özel bir maç olduğunu düşünüyorum. Bu ileri geri bir oyun, nerede biteceğini tahmin edemediğiniz bir oyun. Galibiyet golünü attım ve takımımız oyunda kaldı ve benim mrbahis için gerçekten çok farklı ve özel bir maçtı. Ayrıca Göztepe müsabakaları da var. O yıl son şampiyon bizdik. Bu oyun aynı zamanda bir çoğumuz için bir oyundu, tüm duyguları, tüm duyguları tek bir oyunda hissettik. Neredeyse hiçbir maçta böyle bir şey yaşamadık diyebilirim, 2-3 takımın son saniyeye kadar koştuğu bir gündü. Sonuç olarak biz kazandık ama o günkü maçlar ülke futbolu adına bence unutulmaz maçlardı” dedi.

“ATIBA HUTCHINSON, çatışma başlasın”

Türkçe konuşup konuşamadığı sorulduğunda, "Biraz, biraz kötü" diyen usta oyuncu, "Çok çalışsam, zorlansam da kendimi ifade edebiliyorum" diye ekledi. Ancak Türkçe çok zor. Dil, öğrenilmesi kolay bir dil değildir. İlahilerin çoğunu biliyorum, çoğunu anlıyorum açıkçası. Ama kelimeleri bilmiyorum, sadece anlamıyorum. Anlamıyorum evet Beni aradıklarında mrbahis giriş tezahüratları anlıyorum, tabii ki hem isimden hem de tezahüratlardan dolayı" diyen oyuncu, taraftarların söylediği gibi "Atiba Hutchinson, çatışmalar başlasın" diye ekledi. Etrafında "Hadi gidelim" sloganları atıldı.

"Ülkenin tüm hayranlarına ve hayranlarına teşekkür ediyorum"

Son olarak, Atiba Hutchinson da taraftarlara bir açıklama yaptı: "Uzun bir açıklama yapabilirdim ama kısa tutacağım. Hepsine teşekkür ediyorum, tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, aslında aynı şeyi tüm milli taraftarlar için de söyleyebilirim, onlara da teşekkür ediyorum. Buraya ilk geldiğimden beri burada oynama fırsatı bulacak kadar şanslıyım ve bu beni çok mutlu ediyor. Tüm Beşiktaş taraftarlarına destekleri ve sevgileri için teşekkür etmek istiyorum.