4 kişinin yaralandığı kazada şoka giren sürücü araçtan inmek istemedi

Malatya'da iki aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü ise girdiği şok nedeniyle uzun süre aracından inemedi.

4 kişinin yaralandığı kazada şoka giren sürücü araçtan inmek istemedi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da iki aracın karıştığı kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü ise girdiği şok nedeniyle uzun süre aracından inemedi.

Kaza, 15.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M. Y. yönetimindeki 44 ACN 792 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden Y. S. idaresindeki 06 BB 156 plakalı araç çarpıştı. Kazada N.Ö. (37), D.S. (33), D.Ö. (13) ve M.S. (3) yaralanırken, sürücülerden M.Y. girdiği şok nedeniyle uzun süre aracından inmek istemedi.

Savrulan diğer aracın trambüs hattı direğine çarparak durabildiği kazada, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

4 kişinin yaralandığı kazada şoka giren sürücü araçtan inmek istemedi
4 kişinin yaralandığı kazada şoka giren sürücü araçtan inmek istemedi
4 kişinin yaralandığı kazada şoka giren sürücü araçtan inmek istemedi
4 kişinin yaralandığı kazada şoka giren sürücü araçtan inmek istemedi
4 kişinin yaralandığı kazada şoka giren sürücü araçtan inmek istemedi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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