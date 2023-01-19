45 Km'lik İçmesuyu Ana İsale Hattı 1. Etap Çalışması Başlıyor

Değerlendirme toplantısında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Vali Hulusi Şahin ile birlikte DSİ Bölge Müdürü Kenan Akyürek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve ilgili daire başkanları yer aldı.

Akyürek, “Yer tahsisinin ardından projemize resmi olarak başlayacağız”

İsale Hattı çalışmasının 2024 yılında tamamlanacağını ifade eden DSİ Bölge Müdürü Kenan Akyürek, “Projenin sözleşmesini imzaladık. Şu andaki sözleşme bedeli 293 milyon TL’dir. Projenin başlangıcı için ilk etapta 41 milyon 500 bin TL tahsis edildi. Bugün itibariyle de yüklenici firma ile arazimize gidip gerekli incelemelerde bulunacağız. Yer tahsisimizi yaptıktan sonra da projeye resmi olarak başlayacağız. Bundan sonraki süreçte de projemizi irdeleyip varsa revizyon yapmamız gereken yerler yapacağız. Yoksa şantiye tesislerimizin tespitlerini yaparak, işimize başlayacağız. İnşallah 2024 yılında da projemizi tamamlayacağız. İşimiz kapsamında 8,5 kilometrelik bir isale hattımız var. 21 metreküplük depomuz var. Tabii bu çalışmamızın 1. Etabı olarak planlandı. 2. Etap kısmında daha çok şehrin iç bölgelerine depolar, dağıtım kısımları yapılacaktır” dedi.

Gürkan, “ Projenin bitme aşamasında değeri 1.5 milyar lirayı bulacak”

Projenin 1.etap maliyetinin 293 milyon lira, 2.etap ile birlikte toplam maliyetin 750 milyon liraya tekabül ettiğini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sayın Valimizin de katılımı ile birlikte Malatya’nın güzel bir yatırımına yer teslimi noktasında ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle küresel ısınma sonucunda meydana gelen iklim değişikliğine bağlı kuraklık süreci, tüm dünyada görüldüğü gibi ülkemizde de maalesef etkilerini ağır bir şekilde hissettiriyor. Bizlerde mevcut su kaynaklarımızı, optimum kullanılması, kayıp kaçakların önlenmesi noktasındaki çalışmalarımızı MASKİ Genel Müdürlüğümüz uhdesinde yürütüyoruz. Ancak ana isale hattının 1980’li yıllarda döşenmiş olması ve zamana yenik düşerek eskimesi kayıp kaçaklara neden olmaktadır. Bizde ana isale hattındaki kayıp kaçakların önlenmesi için DSİ Genel Müdürlüğümüz ile birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde ana isale hattını 1600’lük boruyla değiştirilmesi, kayıp kaçakların önlenmesi için yapılan ihaleyle yer teslimini yapacağız. İlgili müellif firmanın da çalışmaları hızlı ve nitelikli bir çalışma örneği göstererek, güzel bir çalışma yapacağına ve ilgili birimlerinde denetimleri iyi yaparak güzel bir çalışmanın ortaya çıkacağına inanıyorum.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak ana isale hattına 2 tane HES koyduk. Hali hazırda Kuyuönü’nde bulunan HES, yaklaşık 2,5 megawattlık enerji üretiyor. Diğer taraftan da Yapraklı bölesine 1,5 megawattlık bir HES’in çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu süreci de yakinen takip edeceğiz, 3. bir HES kurma imkânımız var mı? Konunun değerlendirmesini de yapacağız.

293 milyon TL’lik yatırım sadece 1. etabı kapsıyor. 2. etap ile birlikte projenin mali değeri 750 milyona tekabül ediyor. Projenin bitme aşamasına kadar da 1,5 milyar TL’yi bulacaktır. Bu da Malatya’mız, Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz için büyük ve önemli bir yatırımdır. Projenin Malatya’ya gelmesinde Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Genel Müdürümüze, Bölge Müdürümüze ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yatırımımızın Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

