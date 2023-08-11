5,3'lük depremle sarsılan Malatya'da sosyal tesisler açıldı

Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine giremeyerek park ve bahçelerde geceyi geçirmeye çalışan vatandaşlar için kent genelindeki sosyal tesisler hizmete açıldı.

5,3'lük depremle sarsılan Malatya'da sosyal tesisler açıldı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine giremeyerek park ve bahçelerde geceyi geçirmeye çalışan vatandaşlar için kent genelindeki sosyal tesisler hizmete açıldı.

Akşam saatlerinde 5,3 büyüklüğündeki depremle sarsılan Malatya’da park ve bahçelerde geceyi geçiren vatandaşlar için kent genelindeki sosyal tesisler hizmete açıldı.

Kent merkezindeki parklarda bekleyişlerini sürdüren vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, evlerine giremeyen vatandaşlar için kent gelindeki sosyal tesislerin devrede olduğunu söyledi.

Kentte deprem kaynaklı can kaybı yaşanmadığını yaralanmaların ise panik nedeniyle gerçekleştiğini belirten Ölmeztoprak, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

5,3'lük depremle sarsılan Malatya'da sosyal tesisler açıldı
5,3'lük depremle sarsılan Malatya'da sosyal tesisler açıldı
5,3'lük depremle sarsılan Malatya'da sosyal tesisler açıldı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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