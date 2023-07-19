61 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Malatya'da 61 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
Malatya’da 61 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
Polis ekipleri kent merkezinde aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda dolandırıcılık suçundan da aranması olan 61 yıl hapis hükümlüsü, firari A.D. şahıs saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.
A.D.’nin polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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