7. Malatya İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Düzenlendi

Toplantıya; Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, İlçe Belediye Başkanları, Kamu ve Özel Sektör Temsilcileri, Turizm Sektör Kuruluşları Temsilcileri ve STK Temsilcileri katıldı.

İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu üyelerine hitap eden Vali Şahin: “Bugünkü toplantımızda ele alacağımız konu, 2023 yılında yapacağımız etkinlikleri bir takvime bağlamak olacak. Bu konular tüm paydaşların destek vermesi gereken konulardır.

Turizm konusunda Malatya geçmişten gelen birçok çalışma yapmış ve bu alanda da verilen emekleri gözle görebiliyoruz. Fakat turizmden elde ettiğimiz gelir, turist sayısı ve yatak doluluk oranlarına baktığımızda elde edilen sonuçların istenen düzeyde olmadığını görüyoruz. Bu sebeple turizm konusunda yapılan çalışmaları tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Malatya'nın turizm potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir bir iş birliği modeli geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda;

-2022 yılında Malatya ve il dışında yapılan festival ve etkinliklerin sonuçlarının değerlendirilmesi yapıldı.

-2023 yılında Malatya ve il dışında yapılacak festival ve etkinliklerin planlamasına yönelik yapılan çalışmalar ele alındı.

-2023 yılı içerisinde İstanbul’da düzenlenecek olan dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMİTT) katılım şartları değerlendirildi.

Program, Vali Şahin koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Belediyelerin; yapacakları tanıtım faaliyetleri, festival ve etkinliklere ilişkin sunumlarının ardından soru cevap şeklinde devam etti.

