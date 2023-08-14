700 dairenin bulunduğu 'Yeşil Evler' dinamitle patlatılacak

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar almaları sonrasında boşaltılan yaklaşık 700 dairenin bulunduğu 12 bloktan oluşan Yeşil Evler dinamitle patlatılarak yıkılacak.

700 dairenin bulunduğu 'Yeşil Evler' dinamitle patlatılacak
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar almaları sonrasında boşaltılan yaklaşık 700 dairenin bulunduğu 12 bloktan oluşan Yeşil Evler dinamitle patlatılarak yıkılacak.

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Yüksek katlı binaların dinamitli patlatma yöntemiyle yıkımlarına da başlanan kentte Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde 75 dönüm bir alan üzerine inşa edilen 12 bloktan oluşan yaklaşık 700 dairenin bulunduğu biri 10 diğerleri 15 kat yükseklikteki Yeşil Evler dinamitle patlatılarak yıkılacak.

660 dairenin bulunduğu 11 bloğun dinamitle patlatarak yıkılmasının kesinleştiği ağır hasarlı yapılarda son depremlerde sesler geldiğini ve binaların kendiliğinden çökmesinde endişe ettiklerini kaydeden mahalle sakinlerinden İbrahim Alabacak ile Mustafa Kaya yıkım işlemlerine biran evvel başlanılmasını beklediklerini söyledi.

Binlerce kişinin yaşadığı depremler sonrası aldıkları hasar sonucu boşaltılan binalardaki yıkım işlemlerine önümüzdeki günlerde başlanılması bekleniyor.

700 dairenin bulunduğu 'Yeşil Evler' dinamitle patlatılacak
700 dairenin bulunduğu 'Yeşil Evler' dinamitle patlatılacak
700 dairenin bulunduğu 'Yeşil Evler' dinamitle patlatılacak
700 dairenin bulunduğu 'Yeşil Evler' dinamitle patlatılacak
700 dairenin bulunduğu 'Yeşil Evler' dinamitle patlatılacak
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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