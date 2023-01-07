78. dakikada golü buldu

Efkan Bekiroğlu ceza sahası dışından sol çaprazdan kafa vuruşunda topla buluşuyor ve pak ağları ile buluşuyor: 1-4. 90+1. Corendon Alanyaspor ikinci golünü dakikalar içinde kaydetti. Candeias'ın Efkan Bekiroğlu'nun defans pasına çarparak kaleciyle karşı karşıya gelmesiyle top ağlara gitti: 2-4. Fenerbahçe maçı 4-2'lik üstünlükle tamamladı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe'yi başarılı olma çabalarından ötürü övdü. Napoli'ye taşınan genç koç, Kim ile ilgili olarak şunları söyledi: "Fenerbahçe'nin scouting departmanı, Kim Min-Jae'yi gözlemlediği için takdir edilmeli. Türkiye'de oynarken hepimiz onun hayranıydık. Hemen gösterdi. Modern futbolun nasıl concordebet oynanacağını biliyor. Çok cesur, oyunu nasıl organize edeceğini biliyor, çok hızlı ve savunulabilir." Ergiev Elmas hakkında konuşan Nuri Shaheen, "Türkiye'de büyümüş bir oyuncunun nasıl büyüdüğünü görmek güzel. Ergiev'in Avrupa'da elde ettiği başarılar Türk futbolu için de çok önemli."

Fenerbahçe'nin yıldızının babası Ferdi Carduoğlu geçtiğimiz günlerde İtalyan medyasına açıklamalarda bulundu ve ismi birçok Avrupa devi tarafından anıldı. Feyzullah Kadıoğlu, İtalya'nın tecrübeli takımlarından Corriere dello Sport'a "Ferdi için AC Milan ve Napoli bize başvurdu ama önceliğimiz Fenerbahçe" dedi.

Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir süre concordebet giriş Belek'te kamp kurdu. Dün akşam hazırlıkları kapsamında Çin Süper Ligi ekiplerinden Alanya Spor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertliler'in Akdeniz temsilcisi Alanya Spor'u 4-2 mağlup ettiği maçı sürpriz konuklar izledi. Son dönemde birçok Avrupa devinin adından söz ettiren Ferdi Cadeoğlu'nu gözlemlemek için Napoli izcileri geldi. Daha önce Huang Shenlan'dan Erjiv Elmas ve Kim Minjae'yi getiren İtalyan ekibi, Arda Güle ve Ferdi ile de ilgileniyor. İtalyan medyası düzenli olarak Napoli'nin, görev süresinin sonunda Fenerbahçe'ye iki oyuncu için teklifte bulunacağını bildiriyor.

Galatasaray'ın Antalya'daki kampında forma giyecek oyuncular belli oldu. Sergio Oliveira ve Dünya Kupası oyuncuları önümüzdeki günlerde Antalya kampına katılacak. Galatasaray’dan meydana getirilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı; Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig ’e verilen arada Galatasaray Futbol Takımımız, 8-16 Aralık tarihleri içinde Antalya’da bulunan Cullinan Belek’te kampa girecek.