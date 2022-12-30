İlk yarının sonu. 46' İkinci devre başlıyor. 47' Cenk Tosun öne geçiyor, skor 2 48' Cenk Tosun soldan ceza sahasına dripling yaparken Kerem Atakan Kesgin sağdan köşeye gidiyor, 3-0. 51' Muleka hemen sol kanattan Cenk'i geçiyor, Cenk isabetsiz kalıyor ve Dele Alli ağların üzerinden karşıya bakıyor. Beşiktaş 4 dakikada 3 gol attı! 4-0.

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Cajic, Melih, Buyruk Kaan, Vefa Temel, Rroca, İbrahim Yılmaz.

22 Kasım'da Ulusal Lig ve Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası hazırlıkları ve Oturan Kadın Milli Voleybol Takımı, sezonun üçüncü antrenman kampı için 22 Kasım'da Karaman'da başantrenör Mesut Sevim ve yardımcı antrenör Aziz Hopiar'ın eşliğinde yinebet karşı karşıya gelecek. İş ve Nihal Tanrıkulu. Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda milli takımı ziyaret eden Türkiye Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ve İl Gençlik Sporları Müdürü Ali Osman Bebek, Antrenör Mesut'tan alınan antrenman kampı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. sevim.

İl Kaymakamı Ali Osman Bebek, A Milli Kadın Voleybol Takımını Karaman'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, milli sporcuları tebrik ederek, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını söyledi. Başantrenör Mesut Sevim, kamp sürecinin çok verimli geçtiğini belirterek, "22 Kasım'da başlayan Karaman kampımızda oyuncularımızın moralleri çok iyiydi. Güzel bir hazırlık kampı sürecinden geçiyoruz. İnşallah madalyalar getireceğiz." 2023'te gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanarak ülkemize yinebet giriş kazandırıyoruz. Sporcularımız da bizim kendimize koyduğumuz hedefleri biliyor ve üzerinde çalışıyorlar. Umarım milli takım olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edebiliriz. Ayrıca spor tesislerimizin kapılarını açan İl Genel Meclisimize sporcularım ve takımlarım adına teşekkür ediyorum. “

2 Aralık Cuma günü yapılan son antrenmanın ardından Karaman'da devam edecek olan Oturan Kadın Voleybol A Milli Takımı Gelişim Kampı sona erecek. Basketbol Premier Ligi'nde bir etkinlik daha Fenerbahçe Beko seyahati 27 Kasım Pazar günü Galatasaray Neve'ye gitti ve şu anda altıncı. Beşiktaş bu hafta ertelenen maçta Emlakjet'te yok. Sarı-Lacivertliler deplasmanda oynadığı maçı 81-72 kazandı.