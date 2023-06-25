AB Heyetinden Arapgir ziyareti

Deprem bölgesi Malatya’da temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ile beraberindeki heyet Arapgir ilçesini ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landru ile beraberindeki heyet kent merkezinde temaslarının ardından Arapgir ilçesini ziyaret etti.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu tarafından karşılanan heyet ilçenin tarihi kültürel yerlerini gezerek bilgiler aldı.

Başkan Cömertoğlu, heyeti tescil edilmiş en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde bulunduran doğası, mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kentin tek Cittaslow (Yavaş Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Arapgir’de ağırlamaktan keyif aldıklarını ifade ederken, (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ise Arapgir’de bulunmaktan mutluk duyduklarını söyledi.