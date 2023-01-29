Abu Bakar, kaldığı yerden devam etmek için İstanbul'a gelecek

Görüşmelerin ardından Weghorst'un hafta sonu veya en geç önümüzdeki hafta başında ayrılacağı söyleniyor. Aynı zamanda yönetici Abubakar ile temaslar daha sık hale geldi. Yıllık kontrat bedeli 2,5 milyon euro + maç başı 5 bin euro olan 2,5 yıllık sözleşme kazanan Kamerunlu oyuncu, Beşiktaş'a da "evet" dedi.

Abubakar, daha yüksek bir kontrat teklif edilmesine rağmen Beşiktaş'tan biraz daha düşük bir kontratı kabul etti. Abubakar'ın Suudi kulübündeki yakın arkadaşları, Kamerunlu'nun Beşiktaş'ı iyi tanıması nedeniyle üçüncü kez gelmek istediklerini hiperwin söylüyor. Aboubakar'ın Al Nassr ile olan sözleşmesi birkaç gün içinde sona erecek. Kamerunlu oyuncu, bir an önce İstanbul'a gelip resmi sözleşme imzalayacağının garantisini vererek, sezonun yarısı için Al Nasr'ın ücretinin tamamını almak istiyor.

Photomatch yazarı Ender Bilgin'den köşe yazısı

Weghorst'un Kasımpaşa'ya gol attıktan sonra tribünlere adım attıktan sonra yaşadığı duygusal veda sahnesi, Beşiktaş'ın planlarını değiştirdi. Tabii ki yönetim farkında. Dünya Kupası'ndan sonra tesadüfi bir gelişme de değil. Ama hızla ciddileşir. Oyuncularınız (özellikle kiralık olarak) Premier Lig'den teklifler alıyorsa, işten kar elde etmenin tek doğru yolu budur. Aksi halde gitmeye kararlı birine "gidemezsin" demek zordur. Son zamanlarda bunu Kim Min Jae durumunda yaşadık.

Ancak Beşiktaş'ın eli armut koparmıyordu. Para kazanmak için pazarlık yapmalısınız. Gereklilik oluşturulmazsa, elbette bir çıkmazdır. Artık top kontrol hiperwin giriş altında. O zaman sadece doğru takviyeyi yapmak için kalır. Aboubakar'ın adı camiayı heyecanlandırdı. Fiyat düşük değil. Böylece Weghorst'un finansmanı daha da önemli hale geliyor.

12 Ocak Perşembe günü tüm dünyada ve Türkiye'de yapılacak olan yarışmada heyecan dorukta. Bugünkü maç hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Teknik Direktörü İrfan Buz, sezonun başında Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan'ın aradan sonra forma giyeceğini söyledi.

Yeni Malatyaspor'u Ligue 1'den Süper Lig'e büyük bir başarıyla taşıyan İrfan Buz, eski öğrencisi Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Bursaspor'da görev yaptığı dönemde oyuncunun ayrılışında Ozan Tufan'ı da kadrosuna katarak parmağı olan Teknik Direktör İrfan Buz, transferle ilgili son gelişmeleri aktardı.