Adana Demirspor'da geçirdiği parlak sezonun ardından takıma güçlü bir dönüş yapıyor

Sadece Yunus Akın sezona 11 yaşında başlasa da final periyodunda formasını kaybetti. Açıklama, Yunus Akgün'ün Adana Demirspor'da parlamasını sağlayan İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'dan geldi...

Sabah kaynaklarının aktardığına göre, iki taraf Dünya Kupası'nda yeni sözleşme imzalamak ümidiyle prensipte anlaştı. 2000 doğumlu, yıllık 900 bin lira maaşla A takımda en alt sıralarda yer alan genç yetenekler, resmi pozisyonları yükseldikçe önemli ölçüde terfi edecek.

Vincenzo Montella'nın Sampdoria formasıyla en güzel anı

10 yılını Roma'da geçiren ve teknik direktörlük kariyerini başkentte sürdüren Montella, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda genç Galataza'yı Lei Qiuxing'in eski kulübüyle tanıştırırken anlattı.

48 yaşındaki oyuncu, "Hala bir Roman taraftarıyım. Roma'da doğup büyüdüm. Muhtemelen başka bir takıma imza atmazdım. Kız kardeşlerim bile Roman taraftarı" diye bordobet devam etti 48 yaşındaki oyuncu: "Ben Roma'yım. Kolay gelsin. Önemli oyuncular sakatlandı; Dybala ve Spinazzola. stadyumda. Atmosfer her zaman mükemmeldir. Takımın Mourinho yönetiminde başarılı olacağını düşünüyorum. Yunus Akgün'ü Roma'da önerebilirim. Şu anda Büyük Saray'da pek iyi vakit geçirmiyor ama çok garip yetenekleri olan bir hücum oyuncusu. "

Oyuncuların 10 günlük tatili, Kartal'daki Dünya Kupası nedeniyle Perşembe akşamı sona eriyor. Siyah beyazlılar, hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde BJK Nevzat Demir'in tesislerinde başlayacak.

Sonbahar İsimleri

Beşiktaş, Çin Süper Ligi'nin yeniden başlayacağı 25 Aralık'a kadar yoğun bir hazırlık dönemi geçirecek. Şenol Güneş, bu süreçte bazı futbolcularla ilgilenecek. Elsing, Rosier, Masuaku, Muleka ve Dele Alli sezona iyi başladı ancak takip eden haftalarda hızla düşüşe geçti.

Joseph'in diğer formülleri

Hazırlık aşamasında, Sun artık bu isimleri takip edecek. Deneyimli antrenörler, takımları için çok önemli olan oyuncuları geliştirmek için özel bir çaba harcarlar. Beşiktaş kaptanı Josef de Sousa da son dönemde performansı düşen isimlerden biri.

Galatasaray derbisinde sakatlanan ve dizinde sıvı olduğu öğrenilen Brezilyalı oyuncunun takıma katılmadan önce bir süre daha sıkı bordobet giriş çalışmasını diliyorum. (Alıcı)

Beşiktaş'ta değişim rüzgarları esiyor. Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran deneyimli Kartal teknik direktörü, geleceğe bakarken Şenol Güneş ile anlaştı. Altyapı futbolcuları ile kulüp ekonomisine katkı sağlanması ve Türk futboluna destek verilmesi planlanıyor.