Seyhan Belediyesi Eşitlik Birimi’nin organizesinde uluslararası gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali ile birlikte gerçekleştirilecek olan 1. Kadın ve Yaşam Festivali başladı. Festivalin ilk gününde Elis Dubaz ve Ricardo Moyano konseri gerçekleşti....

Seyhan Belediyesi Eşitlik Birimi’nin organizesinde uluslararası gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali ile birlikte gerçekleştirilecek olan 1. Kadın ve Yaşam Festivali başladı. Festivalin ilk gününde Elis Dubaz ve Ricardo Moyano konseri gerçekleşti. Etkinliklere Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eşi Nuray Karalar ile birlikte katıldı.

Etkinlikte konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kadın ve erkek eşitliğinin önemine vurgu yapan bu anlamda eşitlik mücadelesinin kadın erkek arasında değil insanlık adına olması gerektiğini ve buna dünyanın ihtiyacı olduğunu söyledi. Başkan Zeydan Karalar, “Kadınlarımız güzel işler yapıyor. Tabiatı ile kadınlarımız Türkiye’de Avrupa’daki gibi eş ve eşit olamadı. Biz kadın tarafı belediyeyiz. Kadınlar erkeklerle eş ve eşit olana kadar mücadelemiz devam edecek. Bu mücadeleyi gerektirir. Biz eşit olalım ve mücadeleyi insanlığın daha iyi olması doğrultusunda el birliği verelim. Dünyanın buna ihtiyacı var. Filmmor şimdiye kadar kadın filmlerini ile ilgili çalışmaları takdire şayandır. Bizde olarla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Daha eşit daha adil bir yayam isteyen tüm kadınlara hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmaların ardından Elis Dubaz ile Ricardo Moyano konseri gerçekleşti. Festivalin ilk gününde “Derler ki” isimli serginin açılışı da yapıldı. Festival 29 Nisan tarihine kadar Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde çeşitli etkinliklerle devam edecek.