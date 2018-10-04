ADANA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:15

4. Uluslararası Türk Dünyası Şehirleri Adana Judo Turnuvası sona erdi

Bu yıl 4’üncüsü Adana’da düzenlenen Türk Dünyası Şehirleri Judo Turnuvası, Yüreğir Serinevler Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 2 gün süren müsabakalar sonucunda dereceye girenlere ödülleri verildi.Adana Büyükşehir Belediyesi’nin...

4. Uluslararası Türk Dünyası Şehirleri Adana Judo Turnuvası sona erdi
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Bu yıl 4’üncüsü Adana’da düzenlenen Türk Dünyası Şehirleri Judo Turnuvası, Yüreğir Serinevler Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 2 gün süren müsabakalar sonucunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla yapılan müsabakalara Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dağıstan, Tebriz ve Nahcivan’ın yanı sıra Adana, Mersin, Gaziantep, Kırşehir, Kahramanmaraş, Adıyaman, Konya, Osmaniye, Hatay, Manisa, Mersin, Kilis illerinden 80’i kız, toplam 460 sporcu katıldı.

Açılış serenomisinde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Halit Yılmazel katılan sporculara başarılar dileyerek, müsabakaların geleneksel hale dönüştüğünü ve ülkeler arası spor ilişkilerinin olumlu etkilendiğini söyledi.

Adana il olarak Süper Miniklerde 1 Altın, 2 Gümüş, 10 Bronz, Miniklerde 2 Altın, 4 Gümüş, 3 Bronz, Yıldızlarda ise 6 Altın 4 Gümüş 11 Bronz madalya aldı.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerini Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Halit Yılmazel takdim etti.

Ayrıca Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporcular makarna ve tatlı ikramı yapıldı.

2 gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar isimler şu şekilde:

Yıldız Kızlar: 1 - Adana Büyükşehir Belediyesi 2 - Kırşehir 3 - Osmaniye 4 - Kahramanmaraş

Yıldız Erkekler: 1 - Kahramanmaraş 2 - Azerbaycan 3 - Adana Büyükşehir Belediyesi 4 - Osmaniye

Minik Kızlar: 1 - Kahramanmaraş 2 - Konya Büyükşehir Belediyesi 3 - Osmaniye 4 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Minik Erkekler: 1 - Osmaniye 2 - Azerbaycan 3 - Kırşehir 4 - Adana Büyükşehir Belediyesi

Süper Minik Kızlar : 1 - Konya Büyükşehir Belediyesi 2 - Kahramanmaraş 3 - Mersin Gücü 4 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Süper Minik Erkekler: 1 - Konya Büyükşehir Belediyesi 2 - Azerbaycan 3 - Kahramanmaraş 4 - Mersin Gücü
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