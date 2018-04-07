ADANA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 17:18

7. İletişim Günleri

Adana’da ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen İletişim Günleri’nin 7’ncisi gerçekleştirildi.Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen 7. İletişim Günleri paneline sunucu Deray Yurdakul moderatörlük...

7. İletişim Günleri
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Adana’da ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen İletişim Günleri’nin 7’ncisi gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen 7. İletişim Günleri paneline sunucu Deray Yurdakul moderatörlük yaptı. Yurdakul, ‘kendini tanıma ve farkındalık’ konulu bir sunum yaptı. Televizyon programcısı Zafer Geyik, ‘yerel basında televizyonculuk’ konusunda bir sunum yaparak tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Yönetmen Nuri Cihan Özdoğan ‘kısa film uzun etki’ konulu sunumuyla tecrübelerini aktarırken, Kariyer Gelişim Uzmanı Gamze Özyedek ise ‘iş hayatında ve mülakatlarda etkili iletişim’ konulu bir sunum yaptı.

Sunumlar ve soru cevap kısmının ardından Adana İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hayati Koca, konuşmacı olarak katılanlara plaket verdi.

ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında düzenlenen haber, fotoğraf, senaryo ve kısa film yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Etkinlik kokteylin ardından son buldu.
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