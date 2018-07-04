Adana ASKF: 'Amatör spor camiasını kaos içine çekmeye kimsenin gücü yetmez'

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), sosyal medyadaki iddialara yanı verdi. Yapılan açıklamada, "Bu birlik ve beraberliğimizi bozmaya, amatör spor camiasını kaos içine çekmeye kimsenin gücü yetmez" ifadesi kullanıldı.

Adana ASKF’den yapılan açıklamada, sosyal medyada ASKF üzerinde karalama kampanyası yürütmeye çalışan belli bir grup bulunduğu, bu grubun spor camiasına iftira atmaya çalıştığı ifade edilerek, "Öncelikle biz ekip olarak Adana amatör sporunun desteklediği ve siz değerli kulüplerimizin teveccüh ettiği bir federasyonuz. Sadece ve sadece kulüplerin oylarıyla bu göreve gelen, hiçbir zümrenin sınıfın veya grubun adayı olmadık. Yaklaşık bir yıl kapı kapı kulüplerimizi dolaşarak onların var olduğunu ve değerli olduğunu belirtmeye çalıştık. Adana ASKF’nin tek ve yegane sahibi kulüplerdir. Hiçbir gruba karşı eğilmedik, eğilmeyeceğiz. Sadece Allah’a eğiliriz ve ayrıca amatör camiaya hizmet eden kulüp temsilcilerimize saygı ile eğiliriz. Tüm branşların ASKF’si olacağız dedik ve yönetim olarak bunu başardık" denildi.

Kurullarda tüm branşları kapsayan ekiplerin olduğu, salon sporlarının bir ASKF olduğunu bu dönemde anladığı vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bundan sonra da bu konuda taviz vermeyeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana 24 saat çalışan, her yere yetişmeye çaba gösteren, tüm branşlarda bulunmaya özen gösteren bir yönetim tarzı sergiledik. Çalışan, üreten ve hep alanda olan bir üslupla yolumuza devam ettik. Çalışmayanın, etkinliklerde bulunmayanın, üretmeyenin, ASKF ruhu ile hareket etmeyenin, sadece ismim orada olsun mantığı yürütenlerin; kim olursa olsun bize verilen bu kutsal emanette yeri yoktur. Amatör spor camiası tarihinde hiç olmadığı kadar birlik ve beraberlik içinde. Spor kulüplerimiz artık branş ayrımı yapılmaksızın iftar programımıza çağrılmış, katılımın yoğun olması bizleri onore etmiştir. Adanalı olup sporla uğraşan ama hiç birbirini tanımayan spor adamlarımızın aynı masada oturması bizleri ziyadesiyle gururlandırmıştır. Kulüplerimiz belki de yolda rastlasa tanımadığı insanların sporun içinde bir kulüp başkanı olduğunu bu dönemde anlamışlardır. Bu birlik ve beraberliğimizi bozmaya, amatör spor camiasını kaos içine çekmeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bizler birlik ve beraberliğin önemini bilen, ASKF’nin gruplar ve zümreler tarafından vesayet altında yönetilmesine izin vermeyen, o abi bu abi değil sadece ve sadece kulüplerin birer değer olduğunu, onların asıl kahraman, asıl abi olduğunu idrak edebilen tarzda yönetim sergiliyoruz. Etrafa yayılmak istenen bu algının dibi karanlıktır, sonu yoktur. Kişisel amaçları için kulüplerimize dahi kendini anlatamayan ve seçim meydanı genel kurullardır mantığını hiçe sayan, demokrasi anlayışını benimsemeyen bu kişileri Adana ASKF olarak doğru yola davet ediyoruz."

Mali konularda hep şeffaf olunduğu kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Canlı yayınlarda dahi bu bilançoları Adana kamuoyuyla paylaşmış bir federasyon olarak çok rahatız. Herkesi de Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu gibi şeffaf olmaya davet ediyoruz. Çıktığımız bu yolda bize emanet edilen ve bizim de her zaman emanete sahip çıkacağımız asıl değer olan Adana ASKF’de hiçbir zaman doğru yoldan ve doğru sözden vazgeçmeyeceğiz. Gruplarla, kuruluşlarla değil; kulüplerimiz ile ASKF’de çalışarak çıtayı en yükseğe çıkaracağız. Spor ailemizin birlik ve beraberlik içinde, ’’Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’’ düsturu ile hareket edeceğini özellikle belirtmek isterim. Unutulmamalıdır ki makamlar gelip geçicidir. Aslolan hoş bir seda bırakmaktır."