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26 Nisan 2018 Perşembe 12:00

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akyürek: "Yeşil Cami yıkılmayacak, korunacak"

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, ’Yeşil Cami’ olarak tanınan Köprülü Camii’nin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasının söz konusu olmadığını belirterek, “Bu adada yıkılmayacak, korunacak tek yapı...

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akyürek: 'Yeşil Cami yıkılmayacak, korunacak'
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Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, ’Yeşil Cami’ olarak tanınan Köprülü Camii’nin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasının söz konusu olmadığını belirterek, “Bu adada yıkılmayacak, korunacak tek yapı Yeşil Cami olacak. Hatta etrafında peyzaj düzenlemesi ve gezinti alanları da oluşturularak daha güzel hale gelecek” dedi.

Yüreğir ilçesindeki Köprülü Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, sarmaşıklarla kaplı minaresi ve botanik bahçesini andıran avlusuyla dikkat çeken Köprüköy Camii’nin kentsel dönüşüm projesi nedeniyle yıkılacağına dair tedirginliklerini dile getirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek caminin kesinlikle yıkılmayacağının altını çizdi.

Bahsi geçen adada yıkılmayacak tek yapının Yeşil Cami olacağına vurgu yapan Akyürek şunları söyledi:

“Hatta etrafından peyzaj düzenlenmesi ve gezinti alanları da oluşturularak daha güzel hale gelecek. Kentsel dönüşüm projemizi bakanlık onayladı. Proje hazır, vatandaşlarla görüşmelere devam ediliyor. Demirköprü - Eski Baraj ve Mithat Özsan arasındaki adada kentsel dönüşüm gerçekleşecek. 2,25 yoğunluk verildi. Çarşı, okul, gezinti alanlarıyla muazzam bir güzellik ortaya çıkacak. Vatandaş görüşmeleri bittiği an kazma vuracağız. Kimseyi üzmek istemiyoruz. Mülk sahiplerinin pozisyonuna göre fiyat ve avantajlar değişiyor. 100 metrekare arsası olana 1 daire veriyor. Cengiz Topel İlkokulu da yıkılacak ancak yerine 2 kat büyüklükteki alana yeni okul yapılacak.”
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