ADANA:
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24 Nisan 2018 Salı 10:51

Adana Büyükşehir halk oyunlarında bölge şampiyonu

Adana Büyükşehir Belediyesi Kürek Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, Aksaray’da 10 ilin katıldığı 2018 Yılı Kulüplerarası Grup Yarışması’nda birinciliği kazandı.Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Aksaray’da...

Adana Büyükşehir halk oyunlarında bölge şampiyonu
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Adana Büyükşehir Belediyesi Kürek Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, Aksaray’da 10 ilin katıldığı 2018 Yılı Kulüplerarası Grup Yarışması’nda birinciliği kazandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Aksaray’da gerçekleştirilen ve 10 ekibin yarıştığı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 2018 Yılı Kulüplerarası Grup Yarışması’nda şampiyonluğu kazandı. Adana yöresine özgü oyunları başarıyla sergileyen Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, temmuz ayında yapılacak Türkiye finallerinde yarışma hakkı elde etti.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun düzenlediği 2018 Yılı Kulüplerarası Grup Yarışması, Aksaray Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 10 kulübün yarıştığı organizasyonda Adana Büyükşehir Belediyesi Kürek Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, Osmaniye, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Amasya, Tokat, Yozgat, Çorum ve Kırşehir ekiplerine karşı yarıştı. 30 dansçı ve 16 müzisyenle sahne alan Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Adana Köprü Başı, Temur Ağa, Kırıkhan, Lorke, Halebi, Gel Gel, Ağır Üçayak, Çiftetelli ve Adanalı oyunlarını sergiledi.

Jüriden 90.14 puan alan Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, birinciliği elde etti. Kupa ve madalyalarını coşku içinde alan oyuncular, büyük sevinç yaşadı. Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, temmuz ayında yapılacak Türkiye finallerinde Adana’yı temsil etme hakkı kazandı.
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