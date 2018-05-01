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01 Mayıs 2018 Salı 10:27

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan: “İstismar olaylarında etkili cezai yaptırımlar için çalışıyoruz”

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, çocuk istismarını önlemek ve meydana gelen istismar olaylarında gecikmeksizin etkili cezai yaptırımların verilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Çocuk istismarıyla mücadelede en önemli...

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan: 'İstismar olaylarında etkili cezai yaptırımlar için çalışıyoruz”
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Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, çocuk istismarını önlemek ve meydana gelen istismar olaylarında gecikmeksizin etkili cezai yaptırımların verilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Çocuk istismarıyla mücadelede en önemli merkez Çocuk İzlem Merkezleri. Bu merkezlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Başsavcı Ali Yeldan, Başsavcı Vekili Cumali Tülü ve Adana Adliyesi Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu Savcıları, çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli, etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla hizmet veren Adana Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) incelemelerde bulundu. ÇİM’de görev yapan pedagog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan adli görüşmecilerle bir araya gelen yargı mensupları, merkezin işleyişi ve kapasitesinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Merkezde bulunan çocuk ifade birimi ve oyun odasını gezen Başsavcı Yeldan, cinsel istismar mağduru çocukların ilk beyanlarının doğru ve zamanında alınmasının yargılama süreci açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Çocukların yaşadığı olaydan daha az etkilenmesi, ikincil mağduriyet yaşamaması için yargı mensupları, adli görüşmeciler ve kolluk kuvvetlerinin kolektif bir tutum sergileyerek işbirliği içinde hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Yeldan, “Gerek cinsel istismar olaylarını soruşturan Cumhuriyet Savcılarımız gerekse mağdurlarla ilk kez temas kuran adli görüşmecilerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz mahkemelerin etkin bir şekilde yargılama yapması için hassasiyetle görevini yapmalıdır. Bu bağlamda Çocuk İzlem Merkezi’nin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Burada görev yapan uzman sayılarımız artırıldı. Çocuk istismarıyla mücadelede en önemli merkez Çocuk İzlem Merkezleridir. Bununla ilgili süreçte Valiliğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzle müşterek çalışmaya devam edeceğiz. İstismarı önlemek, meydana gelen istismar olaylarında zamanında ve gecikmeksizin etkili cezai yaptırımları verilmesini sağlamak, herhangi bir cezasızlık haline yol açmaksızın yargılamaları yerine getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
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