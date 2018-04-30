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30 Nisan 2018 Pazartesi 09:49

Adana Diş Hekimleri Odası’nda Fatih Güler güven tazeledi

Adana Diş Hekimleri Odası Başkalığına Fatih Güler yeniden seçildi.Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Toroğlu ve diş hekimlerinin katıldığı genel kurulun açılışında konuşan Adana Diş Hekimleri Odası...

Adana Diş Hekimleri Odası'nda Fatih Güler güven tazeledi
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Adana Diş Hekimleri Odası Başkalığına Fatih Güler yeniden seçildi.

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Toroğlu ve diş hekimlerinin katıldığı genel kurulun açılışında konuşan Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, “Yaptığımız bilimsel toplantılarla mesleğimizle alakalı teknolojik gelişmeleri meslektaşlarımıza ulaştırdık. Önümüzdeki dönemde de bilimsel toplantılarımızı sürdüreceğiz. Koruyucu hekimliği talep eden söylemlerimizde ne kadar haklı olduğumuz ortadadır. 0-18 yaş koruyucu hekimliğini talep ettiğimiz gibi 65 yaş üstünün total dişsizliğine de iki implant talep etmemiz lazım. Buda bir koruyucu hekimliktir" dedi.

Tek listeyle yapılan seçimde Fatih Güler yeniden Adana Diş Hekimleri Odası Başkanlığına seçildi. Adana Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Hasan Boğa, Hasan Yaman, Metin Ersoy, M. Emre Benlidayı, K. Cenk Altuntop, Oğuzhan Ünal, Süleyman Dilek ve Mustafa Kalat’tan oluştu.
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