Adana, Europa Orient Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi’ne hazırlanıyor

Bu yıl 13’üncü kez düzenlenen Europa Orient Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin etabı 19-20 Mayıs tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilecek.Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında “Europa Orient Doğu Batı Dostluk ve...

Bu yıl 13’üncü kez düzenlenen Europa Orient Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin etabı 19-20 Mayıs tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilecek.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında “Europa Orient Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi”nin toplantısı gerçekleştirildi.

Demirtaş, yaptığı açıklamada dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden biri olan ve bu yıl 13’üncüsü gerçekleşen Europa Orient Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin 19-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Adana etabının hazırlık toplantısını yaptıklarını söyledi.

Detayların ele alındığı toplantıda konuşan Vali Demirtaş, Europa Orient Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin düzenlenmesinde katkıları olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş, Ceyhan Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, kamu kuruluşu temsilcileri ile etkinlikten yetkililer katıldı.