Adana Musıki Derneği yeni sesler arıyor

Adana Musiki Derneği, Türk Sanat Müziği’ne gönül verenlere, öğrenmek isteyenlere kapılarını açıyor.

Başvuru yapmak isteyenlerin 19 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar müracaatları kabul edilecek ve aynı gün seçmeler yapılacak.

1974 yılında kurulan Adana Musiki Derneği’nin, seçmelerinee katılmak isteyenlerin 05325675003 nolu telefondan veya salı ve perşembe günleri 18.00-20.00 saatleri arasında derneği ziyaret ederek başvuru yapabilecekleri bildirildi.

Yeterlilik seçmelerinin ardından dernek bünyesine alınan öğrenciler belirlenen program çerçevesinde musıki eğitimi alacak.