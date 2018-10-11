Adana sağlık turizminde gelirini 10 katına çıkarmayı hedefliyor

Sağlık Bakanlığı ve Adana Valiliği tarafından düzenlenen ”TÜSKA Sağlık Hizmetleri Akreditasyonu Tanıtımı Toplantısı ve Sağlık Turizmi Çalıştayı’’ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ev sahipliğinde başladı.Bölge...

Sağlık Bakanlığı ve Adana Valiliği tarafından düzenlenen ”TÜSKA Sağlık Hizmetleri Akreditasyonu Tanıtımı Toplantısı ve Sağlık Turizmi Çalıştayı’’ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ev sahipliğinde başladı.

Bölge turizmini çeşitlendirmek, 12 aya yaymak, katma değeri yüksek turizm hareketleri oluşturmak, iş hacmini arttırmak ve sağlık hizmetlerinde akreditasyon çalışmalarının geliştirilmesi için yapılması gereken hususları görüşerek gerekli kararları almak ve bu alanlarda karşılıklı iş birliğini sağlamak amacıyla düzenlenen çalıştaya geniş bir katılım oldu.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen çalıştaya, Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, İşletme Müdürü Mehmet Karakuş, Adana Sağlık Turizmi Dernek Başkanı Dr. Halis Bayrak, Bölge illerinden 3 İl Sağlık Müdürü, 6 Başkan, Adana’daki kamu ve özel hastanelerin yöneticileri ile Adana, Mersin, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa veİzmir’den yaklaşık yüz uzman katıldı.

Adana İl sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, devlet ve özel sektör iş birliğiyle yaptırılan Adana Şehir Hastanesinin kente kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sağlık turizmi konusunun, şehir hastaneleri yapılırken birçok kez gündeme geldiğini belirten Dr. Özer, “Çünkü bu tür yapılar ve bu tür teknik donamına sahip tesislerin sadece kendi ülkesine hizmet edeceği düşünülemezdi. Şehir Hastaneleri, sağlık turizmi konseptine uygun olarak yapıldı. Adana Şehir Hastanesi de diğer hastanelerden farklı olarak bir kampus mantığında yapıldı. Adana Şehir Hastanesi, 7 ayrı branşın kendi içinde olduğu 1550 yataklı büyük bir konsepte sahip” dedi.

Dr. Özer, 12 ülkeden 1 saatlik uçak yolculuğu ile 57 ülkeden de 4 saatlik uçak yolculuğu ile Türkiye’ye ulaşım sağlanabildiğine işaret ederek, “Yılda 1,5 milyar kişinin uçak yolculuğu ile yer değiştirdiğini, yine yılda 30 milyon kişinin sağlık hizmeti almak adına ülkeler değiştirdiğini biliyoruz. Biz de işte bu noktada ülkemizin birkaç şehrinin yıllardır bu sürecin içerisinde olmasındansa ve, sağlık üssü olduğumuzun bilinciyle bu yatırımların içinde olduk” ifadelerini kullandı.

"Sağlık turizminde 10 milyar doları hedefliyoruz"

2013 yılında Sağlık Bakanlığının genel planlarına girdiğini anımsatan Dr. Özer, "Biz bu hizmetleri yaparken,sağlık turizm için ülkemize gelenlere de kendi vatandaşımıza sunduğumuz gibi en yüksek kalite ve donanımdaki hizmet vermeyi taahhüt ediyoruz. Yurtdışında 100 bin TL’ye yaptırılabilecek sağlık hizmetleri, ülkemizin birçok şehrinde üçte bir fiyatına, aynı zamanda yüksek kalitede, aynı donanımda akreditasyon sahibi olmuş ve kalitede tanımlanmış sağlık kuruluşlarında sunuluyor" dedi.

Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Adana’da şuanda 10 tane sağlık turizmi yapabilme yetkisi alabilen sağlık kuruluşu olduğu bilgisini vererek, “Sağlık turizmindeki süreci, ülkemiz adına herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için birlikte ve doğru yönetmeliyiz. Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığımız ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ile birlikte bu süreci birlikte götürmekteyiz. Sağlık turizminde 10 milyar doları hedefleyen bir ülkeyiz. Bazı ülkeler gelirlerinin yüzde 30’unu sağlık turizminden sağlıyor. Ve onların verdiği hizmetler ise bu binada verilen hizmetlerin altında” diye konuştu.

“Sosyal devlet anlayışıyla çalışıyoruz"

Adana Şehir Hastanesinde, sağlık turizmi konseptine uygun odalar bulunduğunu vurgulayan Dr. Özer, şöyle devam etti:

“Çünkü biliyoruz ki insanlar parasının değeri kadar daha güzel yerde de kalmak istiyor. Aynı zamanda coğrafyamız, inanç turizminin de olduğu bir alan. Gastronomide de iyi bir yere sahibiz. Tüm bunları düşündüğümüzde sağlık turizminde neden iyi bir yere gelmeyelim. Biz, sivil toplum örgütlerimizin destekleri ve özel sektör iş birliğinin tecrübesi ve dinamizmiyle, ortak sosyal devlet anlayışıyla çalışıyoruz. Bizim için isimler levhalar değil önemli değil. Önce ilimiz, sonra ülkemiz ve insanlık adına ne yapabilirsek onun peşinde olmalıyız. Sağlık turizmi böyle bir öneme sahip. Sizlerden istediğimiz, bizlerle iş birliği içinde olmanız. Adana, 2023 yılında sağlık turizminde bugünkü gelirini 10 kat üstüne çıkaracak kapasiteye sahip.”

Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel ise hedeflerinin, sağlık turizmiyle ülkemize ciddi bir gelir kapısı aralamak olduğunu vurgulayarak, toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kalite Yönetimi ve İyileştirme Birim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Keziban Avcı da, sağlık turizminde akreditasyon faaliyetleri, hastanelerin neden akredite olmak istedikleri, neden hükümetlerin akreditasyonları kalkınma planlarında yer verdikleri ve akreditasyon programlarının uygulanmasında zorunlu olup olmadığı ve akreditasyonun lisans veya sertifikadan farkını anlatan sunum gerçekleştirdi.

Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde ise 10’ar sağlık turizmi çalıştay grupları toplantıları gerçekleştirilerek, karşılıklı görüşmeler yapıldı. Konuklar daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çeşitli birimlerini gezerek, ilgililerden bilgi aldılar. Çalıştay, yarın gerçekleşecek sunumların ardından sona erecek.