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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:34

Adana Şehir Hastanesinde “Ulusal Emzirme Haftası” etkinliği

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, "Ulusal Emzirme Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, anne sütünün önemine vurgu yapılarak, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.Anne sütünün önemi konusunda eğitim verilen etkinlik...

Adana Şehir Hastanesinde 'Ulusal Emzirme Haftası” etkinliği
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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, "Ulusal Emzirme Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, anne sütünün önemine vurgu yapılarak, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Anne sütünün önemi konusunda eğitim verilen etkinlik kapsamında kurulan stantta, anneler ve anne adaylarını emzirme konusunda bilgilendirildi.

Bebeklerde ilk 6 ay anne sütünün önemi ile ilgili farkındalık oluşturan Ulusal Emzirme etkinliğinde, konuklara Adana Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulunun tanıtımı da yapıldı. Gebe Okulunda, anne ve anne adaylarının hafta içi mesai saatlerinde bilgi ve destek alabilecekleri vurgulandı.

Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, anne sütü ve emzirmenin, anne, ev, bebek üzerine olumlu etkilerinin bulunduğunu söyledi.

Anne sütünün besin değerinin yüksek olduğunu belirten Başhekim Doç. Dr. Daş, “Anne sütü, bebeğin özellikle fiziksel gelişimine ciddi katkılar sağlıyor. Bunun yanı sıra anne sütü hastalıklara karşı bebeği bir ömür boyu koruyor. Ayrıca, emzirme annenin şeker hastalığı, meme ve yumurtalık kanserine yakalanma riskini azaltarak sağlığını koruyor” dedi.

Adana Şehir Hastanesi Poliklinik girişinde düzenlenen etkinliğe, Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Yüreğir Belediyesi Başkan Yardımcısı Feridun Sarı, Yüreğir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Naci Kazan, hastane yöneticileri, doktorlar, hastane çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
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