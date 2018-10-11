Adana Valiliği fırsatçılıkla mücadeleye ağırlık verecek

Adana Valiliği, son zamanlarda artan fırsatçılıkla mücadeleye ağırlık verileceğini bildirdi.

Adana Valiliği’nden yapılan açıklamada, vatandaşların refah, huzur ve mutluluğunu sağlamanın, temel hak ve hürriyetlerini korumanın, devletin asli görev ve sorumluluğu olduğu belirtildi. Açıklamada il sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı, bazı ürünleri ise stoklarda bekletilerek fiyat artışına neden olunduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığına yer verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan, tüketicinin korunması ve yasaya aykırı davranışlarda devletin sorumluluğunda olan maddelere de yer verilen açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla başvurulacak yollar da şu şekilde bildirildi:

“İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması, ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir.”

Vatandaşların fırsatçılıkla mücadele izleyeceği yollara da değinilen açıklamada, başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlere ağırlık verileceği kaydedildi. Ayrıca yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacağı belirtildi.