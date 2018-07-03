ADANA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 15:06

Adana’da 15 Temmuz’da yapılacak etkinlikler görüşüldü

Adana’da “15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla yapılması planlanan etkinliklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen toplantı, Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.Vali Demirtaş, Çukurova...

Adana'da 15 Temmuz'da yapılacak etkinlikler görüşüldü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adana’da “15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla yapılması planlanan etkinliklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen toplantı, Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Demirtaş, Çukurova Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen ve tüm ülkeye en karanlık gecelerden birini yaşatan darbe girişimini bir kez daha nefretle kınadığını belirtti.

“15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerin anlamına uygun ve en güzel şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını kaydeden Vali Demirtaş, darbe kalkışmasına karşı mücadele verirken canlarını veren şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri de saygı ve şükranla andıklarını söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş’ın, millet olarak sergilenen demokrasiye bağlılık ile birlik ve beraberliğin bir kez daha tüm dünyaya gösterilmesi için vatandaşları etkinliklere davet ettiği “15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” hazırlık programı toplantısı, yapılması planlanan etkinlikler hakkında görüş alış verişinde bulunulmasıyla sürdü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku