Adana’da 3. Koklear İmplant Şenliği

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından işitme duyusunu biyonik kulak (koklear implant) teknolojisiyle yeniden kazanan hastalar, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Başkent Koklear İmplant Şenliği’nde buluştu. Sesleri, şifrelenmiş elektriksel uyarılara dönüştürüp beyne aktararak işitmeyi sağlayan elektronik aygıt koklear implant sayesinde hayata bağlanan hastalar, ailelerine ve doktorlarına hünerlerini sergiledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan şenliğin açılışında konuşan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Yılmaz, “Koklear implant firmaları uzun araştırmalar sunucunda implant dediğimiz aygıtı geliştirirler. Bu aygıtı geliştirdikten sonra bayrağı doktorlara verirler. Doktorlar koklear implant ameliyatlarını başarılı bir şekilde yaptıktan sonra bayrağı, rehabilitasyon merkezlerine devrederler. Rehabilitasyon merkezleri yoğun programlar ile çocukları ilkokul çağına hazırlarlar. Onlar da bayrağı ilkokul öğretmenlerine teslim ederler. Böylece çocuklarımız sessiz dünyalarından hayata kazandırılmış olurlar. Bu bayrak yarışının bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Naci Özlüoğlu da koklear implant operasyonu ile ikinci hayatlarına başlayan miniklerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Koklear implantın ekip işi olduğunu belirten Özlüoğlu, "Koklear implant çok önemli bir süreç, çok büyük bir yatırım ve hepsinden önemlisi bir ekip işi. Ama bunların hepsi bir insan için dahi değer. Başkent Üniversitesi olarak bugüne kadar Türkiye pazarına giren 4 ayrı implantı takabilen bir merkeziz. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’da bu ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz. Bütün bu dört büyük merkez içerisinde en önemli koklear implant merkezimiz Adana, diğer merkezlerin açık ara önüne geçti. Bunda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Levent Naci Özlüoğlu ayrıca salonda bulunanların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Şenliğin en neşeli bölümü minik koklear implant kullanıcılarının sahne alması oldu.

Biyonik kulaklı çocuklar, İstiklal Marşı okuyup, şarkılar seslendirdi, şiirler okudu. Miniklerin gösterilerinin ardından daha büyük çocuklar, ailelerine ve doktorlarına özel hazırladıkları dans gösterisini sundular. Anne babalarıyla birlikte etkinliğe renk katan çocuklar, salonu dolduran davetlilerin büyük alkışını aldı. Palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlenen minikler şenliğin sonunda hekimler ve aileleri ile fotoğraf çektirip pasta keserek bu günü ölümsüzleştirdiler.