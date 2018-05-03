ADANA:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:11

Adana’da AK Parti’den 149 kişi milletvekilliği için başvurdu

Adana’da, AK Parti’de milletvekili aday adaylığı için 38’i kadın 149 kişinin başvuru yaptığı bildirildi.

Adana'da AK Parti'den 149 kişi milletvekilliği için başvurdu
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Adana’da, AK Parti’de milletvekili aday adaylığı için 38’i kadın 149 kişinin başvuru yaptığı bildirildi.

AK Parti Adana İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran’da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin aday adaylığı süreci dün sona erdi. Milletvekili aday adayları, başvurularını AK Parti Genel Merkezi’nin yanı sıra AK Parti Adana İl Başkanlığı’na bizzat kendileri yaptı.

Milletvekilliği için Adana’dan 38’i kadın toplam 149 kişi başvurdu. Bu kişiler arasında biri kadın 9 engelli bulunuyor.

AK Parti Adana İl Teşkilatı, milletvekili adaylarını belirlemeye yönelik yol gösterici olması amacıyla 5 Mayıs Cumartesi günü temayül yoklaması yapacak. Yüreğir Spor Salonu’nda gerçekleşecek temayül yoklaması saat 10:00’da başlayacak ve 2 bin 100 kişi oy kullanacak.
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