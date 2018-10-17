Adana’da borsa ve odalardan enflasyonla topyekün mücadele

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, 81 il ve 160 ilçede oda ve borsaların Enflasyonla Mücadeleyi sahiplenmekte ve firmaların en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmakta olduklarını söyledi.

Adana’da Oda-Borsa Başkanlarının yanı sıra meclis başkanlarının ve genel sekreterlerin katıldığı il Oda-Borsa Başkanları Toplantısı Adana Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Adana’nın sorunları çözüm önerileri ile masaya yatırıldı. Ayrıca ekonominin gelişimi adına atılacak adımlar konusunda fikir alışverişi yapıldı. Toplantının sonunda Oda-Borsa Başkanları enflasyonla topyekün mücadele kapsamında en az yüzde 10 indirim kampanyası için ortak basın açıklaması yaptı. Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Ceyhan Ticaret Odası ve Borsası, Kozan Ticaret Odası ve Borsası adına açıklamayı, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe yaptı. Menevşe, ’’Fiyat istikrarı makro ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biridir. Türkiye 2002’den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift haneler çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Berat Albayrak’ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz’’ dedi.

ATO Başkanı Atila Menevşe, enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektörün yapabileceğini söyleyerek, “Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekün bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçede odalarımız ve borsalarımız Enflasyonla Mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmaktadır. Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki, bu mücadeleye toplumun tüm kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar büyük olur. Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar, tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla topyekün mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır. Biz de, Adana Oda ve Borsaları olarak siz değerli basın mensuplarımız kanalıyla, tüm Oda/Borsa üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz. İnanıyorum ki, Adana merkez ve ilçeleri olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız’’ diye konuştu.