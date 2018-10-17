ADANA:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:21

Adana’da erozyonla mücadele

Adana Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) erozyonla mücadele kapsamında Feke İlçesinde bir projeyi daha hayata geçirerek bozulan doğal dengenin yeniden kurulmasına destek verdi.Adana Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Feke’nin...

Adana'da erozyonla mücadele
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Adana Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) erozyonla mücadele kapsamında Feke İlçesinde bir projeyi daha hayata geçirerek bozulan doğal dengenin yeniden kurulmasına destek verdi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Feke’nin Çondu, Şahmuratlı, Mansurlu ve Oruçlu mahalleleri yerleşim alanındaki bin 315 hektarlık bir alanın dahil olduğu ‘Çağlatepe Erozyon Kontrolü Projesi’nde son aşamaya gelindi.

OBM Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü takip ve kontrolünde Feke İşletmesince uygulamaya koyulan proje kapsamında bugüne kadar 943 hektar alanda ekskavatör ile teras şeklindeki buror ve meror tipli toprak işlemesi yapıldı. Şube müdürlüğü yetkilileri revize proje olarak uygulanan sözkonusu mücadele projesiyle doğal dengenin bozulmasına neden olan insan müdahalelerini durdurmayı, ekolojik koşullara en uygun ağaç türleri ile bitki örtüsünü tesis ederek yüzeysel erozyonu önlemeyi ve toprak taşınmasını kontrol altına almayı amaçladıklarını belirttiler.

Proje, sonbaharda, sedir, ardıç ve yalancı akasya fidan dikimleriyle tamamlanacak
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