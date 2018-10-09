Adana’da hava sıcaklığı azalıyor

Adana’da hava sıcaklıklarının 2-4 derece arasında azalacağı bildirildi.

Adana Metereoloji Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, bölge geneli; parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Adana’nın güney kesimleri ile Hatay kıyıları, öğle saatlerinden itibaren Mersin’in yüksek kesimleri ile batısı, Adana’nın kuzey kesimleri, Osmaniye’nin kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı, rüzgarların kıyı kesimlerde güney ve güneybatı iç kesimlerde kuzey yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Adana merkez bugün çok bulutlu 31 derece olacak.

Aladağ: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı: 25

Ceyhan:Parçalı ve çok bulutlu 31

Çukurova:Parçalı ve çok bulutlu 31

Feke: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı: 28

İmamoğlu: Parçalı ve çok bulutlu: 31

Karaisalı: Parçalı ve çok bulutlu:30

Karataş: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı: 28

Kozan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı: 31

Pozantı: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 24

Saimbeyli: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 25

Sarıçam: Parçalı ve çok bulutlu 31

Seyhan: Parçalı ve çok bulutlu 31

Tufanbeyli: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 22

Yumurtalık: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 29

Yüreğir: Parçalı ve çok bulutlu: 31